Qu’on se le dise : filmer avec un smartphone n’offre pas de résultats aussi qualitatifs qu’avec un appareil photo hybride ou Reflex (ou une caméra Pro) : taille du capteur, nature des optiques (notamment) en limitent les performances. Néanmoins, il est de plus en plus possible de réaliser avec votre terminal des vidéos de belle qualité qui, à la faveur d’un petit montage, seront du plus bel effet. 20 Minutes vous offre quelques trucs et autres « tips » pour vous aider à immortaliser votre été comme jamais.

Un clip pour être vu

A moins d’avoir dans l’idée de réaliser un véritable documentaire sur votre séjour en Thaïlande ou au cœur de la Drome provençale, gardez à l’esprit qu’une vidéo efficace ne sera pas forcément la plus longue. Tablez sur quelques minutes seulement, une durée idéale pour que votre clip soit vu jusqu’au bout et ne fatigue pas vos amis ou followers qui pourraient le zapper facilement.

Dans ce but, prévoyez des rushes (les petites séquences que vous assemblez ensuite) qui n’excèdent pas 30 secondes. Et variez les focales pour donner du rythme à votre futur clip : vues élargies, plans rapprochés… Dites-vous que plus vous ramènerez d’images, plus le travail requis pour les monter sera long !

A la verticale ou à l’horizontale ?

Choisissez votre format. L’influence des réseaux sociaux, des stories sur Instagram et de Tik Tok, va naturellement vous inviter à filmer à la verticale. Pas mieux, actuellement, pour partager vos souvenirs à la volée auprès de votre communauté ! Mais pour un film de souvenirs de vacances, que vous aurez éventuellement envie de revoir sur un téléviseur, le format 16/9e est à privilégier. C’est aussi le format de référence de YouTube, où vous pourrez héberger votre vidéo et la partager. C’est surtout celui qui vous permettra de magnifier les paysages que vous aurez à cœur de filmer cet été !

Le format vertical est à privilégier pour le partage d'images sur les réseaux sociaux. - Christophe Séfrin/20 Minutes

Choisissez aussi votre résolution : Full HD ou 4K. La première est largement suffisante pour une exploitation de votre vidéo sur les réseaux sociaux, la seconde, avec quatre fois plus de détails (mais aussi plus de mémoire consommée !) est vraiment celle qu’il faut sélectionner pour des images à regarder ensuite sur grand écran. Si votre smartphone le permet, sélectionnez une fréquence d’image. S’il filme à 30 images/seconde par défaut, optez pour du 25 images/seconde pour un rendu cinématique, du 50 i/s pour des ralentis, ou pour une fréquence élevée pour une plus grande fluidité.

Et soignez votre cadrage. Pour cela, première règle : maintenez la ligne d’horizon… ho-ri-zon-tale ! Rien de plus énervant qu’une vidéo (ou une photo) sur laquelle la mer « penche » à gauche ou à droite, par exemple. Cela donne à votre film un côté bâclé (ou vous fait passer pour un amateur !). Pour vous y aider, votre smartphone permet d’afficher dans ses réglages Photo une grille en surimpression à l’écran. Cette grille dite des « trois tiers » vous aidera non seulement de conserver une ligne horizontale, mais aussi à composer votre image. Placez pour cela les éléments clé (comme une personne) là où les lignes se croisent. En réalisant ainsi une composition décentrée, vous donnez plus de souffle à votre image (surtout si elle est au format horizontal). Le procédé est surtout intéressant pour filmer quelqu’un devant un paysage, par exemple.

Le soin du cadrage améliorera la qualité de vos vidéos. - Apple

Vient le sujet concomitant de la stabilisation. A part les iPhone 14 Pro et Pro Max, rares sont les smartphones qui offrent une bonne qualité de stabilisation. En pratique, vous réussirez à peu près toujours à conserver une image stable lorsque vous tournerez un plan fixe. Le mieux est soit de tenir le terminal à deux mains en tendant fermement les bras, soit de plaquer les avant-bras contre votre torse pour pas trop trembler. Mais l’apport d’un trépied (comme ceux de Joby ou Manfroto) ou d’une gimball (comme celles de DJI) balayera d’un revers de manche cette problématique, surtout si vous voulez filmer en marchant.

Bien se filmer soi-même

Si vous désirez vous filmer vous-même, pensez à vous cadrer soit en plongée (le smartphone placé légèrement au-dessus de vous), soit à l’horizontale. Les vues en contre-plongée (le smartphone placé plus bas que vous) ne valoriseront pas votre visage et peuvent aussi créer des ombres disgracieuses. Pour une question de qualité, il est également préférable de se filmer avec la caméra arrière de son smartphone, dont les objectifs sont meilleurs et dont les capteurs possèdent une définition plus importante. Oui, sans écran de contrôle, il est plus délicat de parfaire son cadrage…

Evitez les effets de contre-jours qui, si vous vous filmez ou filmez quelqu’un devant une source lumineuse, obscurciront votre sujet. Sympa pour créer une ombre humaine face à un coucher de soleil, mais rédhibitoire en journée !

D’ailleurs, pour soigner couleurs et lumières, mieux vaut tourner en début de matinée ou fin d’après-midi. C’est en tout cas ce que font les pros. Par temps très ensoleillé, vos images seront certes baignées de lumière, mais également « écrasées », annihilant contrastes et reliefs d’une part, et réduisant les nuances de couleurs au strict minimum.

Des réglages manuels pour aller plus loin

S’il vous est possible d’entrer dans les réglages manuels de votre smartphone, il est une fonction à surveiller de près : la balance des blancs. À activer si possible à chaque changement de décor, elle vous garantit des images aux couleurs parfaitement équilibrées. Méfiance par contre avec le réglage des ISO qui vous permettront d’augmenter la luminosité d’une captation en basse lumière, mais qui augmenteront ce que l’on appelle le « bruit vidéo » en pixélisant vos images. Faisant l’unanimité, une application comme Filmic Pro (48,99 euros par an) vous permettra de peaufiner vraiment vos réglages. Il est aussi possible d’en faire l’acquisition durant une semaine seulement (3,49 euros) et de renouveler votre abonnement le temps de vos vacances.