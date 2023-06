« Ce jour marque le début d’une nouvelle ère pour l’informatique. » Après des années de rumeurs, Tim Cook a dévoilé lundi l’Apple Vision Pro, un casque de réalité « mixte » qui sera lancé début 2024 aux Etats-Unis. Après le PC et le smartphone, Apple fait le pari de l'informatique « spatial », avec une immersion qui mélange le réel et le virtuel autour de l'utilisateur, sans forcément le couper du monde extérieur. Mais avec un prix démarrant à 3.499 dollars, ce Vision Pro semble avant tout destiné aux développeurs et aux enthousiastes les plus fortunés, et il devra prouver que le marché peut enfin décoller.

Combien coûtera-t-il et quand sera-t-il disponible ?

Apple s’y est pris à l’avance : le Vision Pro sera lancé début 2024 aux Etats-Unis, et dans les mois qui suivront dans d’autres pays. On ne sait pas dans l’immédiat si la France en fera partie. Avec ce lancement limité et un prix démarrant à 3.499 dollars, le casque ne s'adresse pas au grand public. Apple vise les professionnels et surtout les développeurs, avec un besoin urgent de « killer app » rendant la technologie incontournable.

Le Vision Pro est nettement plus cher que le premier iPhone, lancé en 2007 à 499 dollars (équivalent à 725 dollars d’aujourd’hui), mais moins que l’ordinateur Apple II, qui coûtait en 1977 l’équivalent de 6.500 dollars actuels. Sur le marché de la réalité virtuelle, le casque d’Apple devra se faire une place entre le Quest 3 de Meta (499 dollars), attendu à l’automne, et le Varjo XR-3 (6.495 dollars) sur lequel s’entraînent des pilotes de chasse et des chirurgiens.

Quelle résolution et combien d’autonomie ?

Le casque embarque deux panels micro-Oled de la taille de timbres-poste comprenant au total 23 millions de pixels. C’est plus qu’une télé 4K devant chaque œil. Il s’agit d’un appareil « tout en un », qui n’a pas besoin d’être connecté à un ordinateur. Malheureusement, le Vision Pro est avant tout conçu pour être utilisé sur secteur, même si un « battery pack » portable fournira jusqu’à 2 heures d’autonomie. Pour ceux qui portent des lunettes, des inserts optiques correcteurs de Zeiss seront vendus séparément et se clipperont magnétiquement aux écrans.





Comment Apple mélange le réel et le virtuel ?

Pendant longtemps, il a fallu choisir entre la réalité virtuelle, ultra-immersive mais qui isole du monde extérieur, et la réalité augmentée. Cette dernière permet de voir le monde derrière un écran transparent sur lequel sont incrustées des images synthétiques. Problème, les contrastes sont faibles, et le champ de vision limité, comme sur le casque HoloLens de Microsoft ou les lunettes de Magic Leap.

Apple, comme Meta ou HTC, mise une expérience hybride de la réalité étendue (extended reality ou XR en anglais). Le Vision Pro embarque une douzaine de caméras et de capteurs 3D qui permettent de superposer du virtuel sur un flux vidéo de son environnement. C’était jusqu’à peu très rudimentaire, et servait avant tout à éviter de se cogner, mais la technologie « passthrough » a fait d’immense progrès, avec une vidéo 4K en couleurs et une latence, Apple le promet, imperceptible. La molette « digital crown » permet de contrôler le niveau de présence, pour méditer devant un lac paisible ou travailler sur un tableau Excel qui flotte au-dessus de son bureau.

La firme à la pomme utilise également ce tour de magie « passthrough » en inversé : face à un interlocuteur, le casque peut simuler un effet de transparence pour afficher une image des yeux de l’utilisateur sur l'écran intégré à l’avant du casque. Apple cherche à rendre l’expérience la moins antisociale possible.

Quelle interface pour naviguer ?

Pas de joystick ni de gants : tout fonctionne avec les yeux, la voix et les gestes. Un tracking oculaire détecte où l’on regarde, et des petites gestes permettent de sélectionner un menu ou de faire défiler une page, comme Robert Downey Jr dans Iron Man ou Tom Cruise dans Minority Report. Pour les jeux vidéo, avec une centaine de titres d’Apple Arcade attendus au lancement, une manette pourra être utilisée. Pour la bureautique, le casque est compatible avec les Magic keyboard/trackpad.

Comment utilise-t-on l'Apple Vision Pro: avec un mélange de tracking oculaire qui permet de détecter où on regarde, et de contrôle gestuel + vocal.

Quel OS et quelles applications ?

C’est là qu’Apple brille. L’entreprise de Cupertino a présenté visionOS, un système d’exploitation « spatial » qui intègre de nombreuses applications maison. FaceTime permet, par exemple, d’afficher ses interlocuteurs autour de soi et de tirer profit de l’audio spatial. On peut également scanner son visage pour créer un avatar 3D nettement moins cartoon que ceux de Facebook, avec des émotions et des réactions retranscrites en temps réel. Les vidéos 3D permettent de se plonger au milieu d’un monde magique ou d’une photo prise en panorama.

Cela sera-t-il suffisant pour relancer un secteur en difficulté ?

C’est la grande inconnue. Selon Insider Intelligence, moins de 10 % de la population américaine utilise un casque de réalité virtuelle une fois par mois. Selon des fuites relayées par The Verge, Meta a vendu une vingtaine de millions de casques Quest. Mark Zuckerberg a tout misé sur le Métavers, mais cette année, la Silicon Valley n’a d’yeux que pour l’IA.

Apple, de son côté, arrive rarement le premier, préférant attendre que la technologie ait suffisamment progressé pour proposer une expérience innovante et accessible au grand public. En contrôlant le Vision Pro de bout en bout, des puces graphiques jusqu’à l’OS, et en exploitant un écosystème utilisé par plus d’un milliard de personnes, la firme à la pomme est idéalement placée. Mais la pandémie a prouvé que nous voulons davantage de réel et moins de virtuel, plus de contacts humains et moins d’écrans. Encore moins quand ils sont attachés sur notre tête.