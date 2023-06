Keynote WWDC 2023 d'Apple EN DIRECT : Apple veut révolutionner l'informatique avec son casque Vision Pro...

20h25 : Et voici le casque d'Apple, le Vision Pro

Comme prévu, il ressemble à un masque de ski. Et soyons honnête, avec un design moins geek qu'HoloLens de Microsoft. Selon Tim Cook, la réalité augmentée est l'avenir de l'informatique. Avec le casque, on n'est pas coupé du monde autour de soi, et on voit ses applis intégrées à son environnement, dans son salon (a priori grâce à des caméras).





Voici un premier aperçu d'applis qu'on voit au milieu de son salon, dans une sorte de super réalité augmentée. pic.twitter.com/fLZGL32J4G — Philippe Berry (@ptiberry) June 5, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.