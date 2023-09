Il fut un temps (pas si lointain), où les jeunes n’avaient d’oreilles que pour eux. De couleur rouge Ferrari le plus souvent, balançant des basses arrogantes, les casques Beats Audio furent dans les années 2010 le « must-have » pour afficher sa branchitude dans la rue. Avec son nouveau casque Studio Pro, la marque du producteur américain Dr. Dre (rachetée par Apple en 2014) veut montrer qu’elle en a encore sous l’arceau.

Mais face à une concurrence exacerbée et à des produits au même prix qui frisent l’excellence chez Sony ou Bose, Beats Audio peut-elle se distinguer ? 20 Minutes a testé le dernier descendant de la fratrie Beats.

Couleurs premium, commandes un peu moins…

Fini le rouge. Place aux sable, bleu nuit, moka et noir, couleurs considérées « plus premium » par Beats. Six ans après son casque Studio 3, la filiale de la marque à la pomme revient avec un casque haut de gamme.

De belle fabrication, ce Studio Pro revisite le design emblématique du fabricant, avec un casque épuré dont le « b » gravé sur les oreillettes en rappelle l’ADN. Joli et bien fini, il affirme son identité. Et semble plus adulte.

Le casque Studio Pro de Beats, décliné en quatre coloris. - Beats

Pliable, discret dans sa housse de transport fournie, le Studio Pro reste léger avec ses seuls 260 g. Circum aural (ses coussinets entourent les oreilles), il enserre fermement le crâne. Un peu trop, peut-être, pour ne pas être gêné après plusieurs heures d’usage.

Beats a privilégié des boutons mécaniques pour les commandes, plutôt que des zones tactiles. Un choix dont on se félicite (tant les zones tactiles engendrent souvent des commandes confuses), mais qui, dès les premières écoutes, a son revers. À la moindre pression sur le « b » de l’oreillette gauche (pour Play/Pause, ou prendre un appel, par exemple), ou en haut et en bas de la couronne qui l’entoure (pour ajuster le volume), un bruit de plastique un peu trop prononcé se fait entendre. Pas très premium…

Un son beaucoup plus équilibré

Finies les basses, également. Là où l’on a longtemps taxé Beats de surdoser volontairement les basses fréquences de ses casques audio pour séduire les oreilles juvéniles, ce Studio Pro fait preuve de beaucoup plus de modération. Certes, la marque de fabrique est toujours là. À l’écoute, les graves restent extrêmement présents. Mais un bien meilleur équilibre a été trouvé avec les médiums et les aigus.

Nos différentes écoutes mettent en avant un rendu sonore très chaleureux, non dénué de détails, avec un rendu assez mat, sans brillance, mais qui sait se faire apprécier. Hip/hop ; rap ; pop, restent bien les registres préférés de Beats, mais avec le Studio Pro, on peut aussi s’aventurer sans crainte d’écorcher nos tympans vers le rock et le jazz. Pour la finesse du classique, par contre, point de salut.

Compatible Audio Spatial (l’équivalent du Dolby Atmos chez Apple), avec suivi du mouvement de tête (la voix de l’artiste reste positionnée à sa place originelle, comme s’il était sur une scène, même si l’on tourne la tête), le Studio Pro est bel et bien un rejeton Apple, ces fonctions particulières étant très prisées par la marque de Tim Cook. Ce que confirme la seule compatibilité du Studio Pro avec les codecs AAC et SBC (comme sur un iPhone). Ici, pas d’aptX ou de LDAC (moins compressés).

En USB-C, le casque permet d'écouter de la musique non compressée. - Beats

Evidemment, on aurait apprécié qu’un égaliseur permette d’ajuster la signature sonore originelle du casque. Rien de tout cela n’est proposé.

Compatible iOS et Android, le Studio Pro n’offre d’application que pour sa seconde obédience, uniquement pour les réglages de base. Avec un iPhone, le centre de contrôle du smartphone offre les mêmes fonctions, donc très limitées.

Paradoxalement, c’est en l’utilisant en filaire, connecté en USB-C à un smartphone (Android pour le moment, en attendant l’iPhone 15) que le Studio Pro propose trois profils d’écoute : Musique, Film, Podcast. Et autre paradoxe : utilisé en USB-C, le casque interrompt sa réduction de bruit. Dommage, celle-ci est franchement bonne. C’est enfin et seulement en USB-C que l’on peut écouter de la musique non compressée (24 bits à 48 kHz).

Une réduction de bruit presque parfaite

Finis les bruits, oui, ou presque. La qualité de réduction de bruit du Studio Pro est à porter à son crédit. Bénéficiant d’un mode Transparence très pertinent pour rester conscient de son environnement sonore dans la rue, le casque parvient en plus à parfaitement atténuer la plupart des tapages urbains. Comme pour beaucoup de ses concurrents à réduction de bruit, le tohu-bohu sonore d’une rame de métro sera difficilement muselé, mais l’appareil parvient cependant à nous immerger dans une bulle de quiétude dans la plupart des situations. Même au bureau où le son des discutions environnantes, bien qu’inaudible, reste légèrement perceptible. Celui de nos doigts sur le clavier de notre ordinateur disparaît à 80 % environ.

Autonomie record

Finies les questions d’autonomie enfin. Le Studio Pro de Beats nous a même surpris. Annonçant jusqu’à 40 heures d’autonomie sans réduction de bruit (24 heures, avec), le casque qui nous a accompagnés à de nombreuses reprises durant l’été, a dépassé de quelques heures ces promesses. On peut donc aisément l’utiliser une semaine durant pour se rendre au travail et profiter d’un peu de son pour se détendre sans avoir à le recharger. Un très bon point.

Beats Audio: toujours une question de look? - Beats

Finie la concurrence, du coup ? Non. Car vendu 399 euros, le casque Studio Pro de Beats va devoir batailler ferme pour faire taire deux concurrents de poids. D’abord, et à moindre coût, le Bose Headphones 700 (actuellement vendu 219 euros), un maestro en réduction de bruit.

Mais surtout, le casque WH-1000XM5 de Sony qui, au même tarif que le Studio Pro, le surpasse sur bien des points : meilleur confort de port (tout peut rester très subjectif dans ce domaine !), mais également une application extrêmement précise qui permet de parfaitement customiser son écoute et de doser la réduction de bruit. Sans doute 50 euros trop cher, le Studio Pro risque d’avoir du mal à se distinguer. A moins qu’on le choisisse aussi, comme ce fut (trop) longtemps le cas, pour le look.