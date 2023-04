On ne connaissait pas la firme audio Valco. Avec son casque audio WMK25, la société finlandaise créée en 2018 marque son territoire. Hier importateur et revendeur de produits techno, Valco conçoit et fabrique désormais ses propres produits. Petit dernier après des écouteurs, une enceinte et un premier casque, le casque WMK25 que la rédaction de 20 Minutes a pu tester juste avant son lancement.

Mais c’est quoi Valco ?

Look roots, suant, binouze en main, bide à l’air (quand il n’apparaît pas en caleçon), Raimo Valconen, le CEO fictif de Valco, est un gros déconneur. On voit ce personnage hors-norme sur TikTok, Facebook et YouTube tenter de vanter les mérites de sa boîte, de ses produits, et même de défendre la politique de greenwashing de son entreprise en plantant lui-même un arbre à chaque appareil vendu. Smiley MDR. Valco ? Une entreprise qui veut sortir des sentiers battus, avec une communication disruptive assumée que l’on trouve aussi sur son site Web (à visiter, c’est un régal !). « Notre mission est de faire en sorte que les gens se sentent bien de nous donner leur argent durement gagné », peut-on y lire.

Fabrication de qualité

Vendu justement 189 euros (ce qui n’est pas si cher pour un bon casque audio), le VMK25 possède aussi ses propres arguments pour se faire entendre. D’allure assez conventionnelle, mais avec un design assez fluide, il s’agit d’un casque à arceau circum aural. Il englobe donc les oreilles et ne vient pas simplement se poser dessus. C’est mieux pour l’isolation.





Le casque audio VMK25 de la firme Valco. - Valco





Le VMK25 est conçu à base de matériaux de qualité. L’arceau et les haut-parleurs sont protégés par du cuir vegan qui rend le port du casque de 300 grammes très agréable. Fourni dans son caisson de protection rigide, avec ses câbles USB-C et mini-jack 3.5, le VMK25 ne dispose cependant pas d’application pour en customiser les réglages.

Un son plutôt rock

Bluetooth 5.1 (AptX HD, SBC et AAC), le VMK25 révèle une écoute pleine de chaleur, avec un son assez mat, d’obédience plutôt rock, très vinyle, mais qui sait aussi être précis dans les aigus et surprendre par sa capacité à être joué fort, sans distorsion. Les drivers de 45 mm à bord et le traitement audio font du bon travail. Pour sa part, la réduction de bruit embarquée est assez convaincante, mais avec quelques insuffisances, comme souvent, pour couvrir les sons très aigus.





Le casque Valco WMK25 diffuse un son plutôt rock. - Valco





Dans la rue, l’isolation est ainsi globalement convaincante, un mode « transparence » permettant de rester conscient des bruits environnants. Dans les transports, le casque sait se montrer très efficace et museler le brouhaha ambiant d’environ 80 %. Au bureau, les discussions alentour s’effacent presque totalement. Ne subsiste, mais que de façon extrêmement discrète, le tapoti de nos doigts sur le clavier. En kit mains libres, le VMK25 assure des conversations claires, avec la voix de l’utilisateur parfaitement audible, même en extérieur (nous ont assuré nos correspondants !). De son côté, l’autonomie du casque est annoncée à une cinquantaine d’heures sur une charge, un excellent score. Au final, de très belles prestations, même si elles peuvent être jugées incomplètes (manque d’application, mise en veille non automatique).

Des casques… et des arbres !

Quelques petits plus : les caches qui recouvrent les oreilles sont aimantés. Valco devrait proposer différents modèles pour les adapter à votre look, ce qui est plutôt malin. Par ailleurs, les cache-oreilles sont amovibles. Cela permet de les nettoyer si vous faites du sport avec votre casque, mais aussi de les remplacer en cas d’usure, en les achetant en pièces détachées.

Ce qui permet à Valco de revendiquer une politique environnementale, complétée par la plantation d’un arbre (jeune) à la vente de chaque appareil («nous plantons tous les arbres nous-mêmes, chaque putain d’arbre » (sic !). Une vidéo de Raimo Valconen, le CEO fictif de Valco, dépassé par son succès et plantant un à un des petits sapins tourne sur Internet. « Mais n’espérez pas pour autant vous acheter une bonne conduite en achetant nos équipements ! », prévient le constructeur sur son site, défendant parallèlement – et bien légitimement – le fait de « vouloir gagner de l’argent ».





Raimo Valconen, le CEO fictif de Valco, rêve d'investir ses bénéfices dans la construction d'une Etoile de la Mort... - Valco





Car à l’arrivée, Valco entend bien se développer et rivaliser avec les plus grands. Tout en plantant des arbres. Mais en poursuivant, aussi, un dessein secret : « Au final, rien ne compte, car nous construirons une étoile de la mort (non affiliée à la Walt Disney Company) et asservirons toute l’humanité (sauf nos clients, partenaires et revendeurs) », dixit le constructeur qui, visiblement, n’a sans doute pas fini de nous surprendre. Que la Force soit avec lui !