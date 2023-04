Vinyle party ? Avec sa Stream Carbon, le fabricant américain de platines disques Victrola se renouvelle avec un appareil qui, à l’heure où les ventes de vinyles sont au beau fixe, possède de nombreux atouts pour séduire toutes les générations, et notamment les jeunes qui sont devenus l’an passé les plus gros acheteurs de microsillons en France (lire encadré). Pouvant être raccordée à un classique amplificateur ou à une enceinte amplifiée, la Stream Carbon est officiellement la toute première au monde à pouvoir intégrer l’écosystème d’enceintes Sonos et ce, en quelques manipulations seulement, comme 20 Minutes a pu le vérifier.

Design néo-rétro et originalité

Elle pèse son poids la Stream Carbon : 6 kg ! Toute d’aluminium, et d’acier, cette platine disques se distingue des autres lecteurs de la marque Victrola (elle est née en 1906 !). Celle-ci nous avait habitués à façonner des tourne-disques ou platines au design vintage, comme la Revolution GO que nous avions testée… L’esthétique moderne de la nouvelle venue - quoique assez néo-rétro avec sa façade aux angles arrondis - affirme une vraie volonté de sortir des sentiers battus.





La platine vinyle Stream Carbon, de la marque américaine Victrola. - Victrola





L’appareil, dont l’entraînement est à courroie, respire la qualité, tant par les matériaux utilisés que par sa qualité de finition, impeccable. Malgré son poids élevé (et finalement rassurant), son encombrement (43 x 34,5 x 11 cm) lui permet de trouver assez simplement sa place sur une commode ou un meuble dédié.

Signe distinctif, son bras est en fibre de carbone. A l’extrémité, la cellule Ortofon 2M RED (une cellule entrée de gamme qui, à elle seule, vaut la bagatelle de 99 euros). Plus original, enfin : la platine de dispose pas comme tant d’autres d’un couvercle translucide sur charnières, mais d’un capot de protection noir amovible et fort minimaliste qui viendra, lorsque l’on n’utilise pas l’appareil, recouvrir son plateau et son unité de lecture. Un parti pris design, certes, mais qui ne permet pas, hélas, de protéger un disque en cours de lecture, celui-ci restant à l’air libre.

La chaleur du son vinyle

Intégrant un préampli phono, la Stream Carbon dispose de sorties Ethernet et RCA. On peut donc simplement la connecter à une enceinte compatible (comme la plupart des enceintes de salon Marshall), sans avoir forcément à ressortir le vieil amplificateur hi-fi de papa du garage. L’attelage est simple et séduisant. Ici, difficile de revendiquer une écoute hiffiste, mais on est instantanément séduit par la signature du son « vinyle », avec sa présence et sa chaleur réconfortantes, son authenticité, ses craquements aussi. Et le besoin de retourner le disque à mi-parcours pour en lire la face B !

La Stream Carbon peut lire les 45 trs et 33 trs, mais pas les 78 trs. S’ils ont été bien stockés (verticalement et à l’abri de la chaleur !), les microsillons familiaux ou achetés d’occasion vous révéleront qu’ils n’ont pas joué leur dernier son… Les 33 trs sortis récemment, comme ceux d’Orelsan (Civilisation), de Lomepal (Mauvais Ordre) ou de Stromae (Multitude), qui occupaient le top 3 des meilleures ventes de vinyles en France en 2022, livreront tout leur potentiel… en plus du culte de l’objet.

Labellisée « Works with Sonos »

Mais là où Victrola fait vraiment la différence et joue un vrai coup d’avance par rapport à tous ses concurrents, c’est par sa compatibilité avec les enceintes Sonos. Ce n’est d’ailleurs le fait du hasard si sa platine Stream Carbon arrive sur le marché français au moment ou Sonos lance ses nouvelles enceintes Era 100 et Era 300… Ici, pas de câble ou de dock à connecter, mais une simple intégration dans l’écosystème Sonos par le biais de l’application Victrola (qui ne servira d’ailleurs qu’à ça).





La platine vinyle Victrola Stream Carbon est la prmière qui soit compatible «Works with Sonos». - Victrola





Et l’opération s’avère extrêmement simple puisqu’une fois connectée au réseau Wifi de la maison, la platine va intégrer directement les sources audio disponibles dans l’application Sonos. Ne suffira plus qu’à choisir la ou les enceintes sur laquelle on veut la faire jouer : celles du salon, du bureau, de l’étage… En façade de la platine, le gros bouton rétroéclairé pourra servir, si l’on consent à lâcher son smartphone, à monter le volume général, en mode analogique, en somme.

C’est une première et c’est une réussite ! Ainsi, le programme de certification « Works with Sonos » vient-il de trouver une belle alliée. Jusqu’alors, cette compatibilité n’était encore offerte qu’à des amplificateurs assez haut de gamme (Pioneer, Onkyo). Durant nos essais, nous avons en outre apprécié le fait que la Stream Carbon n’avait pas besoin de se trouver à proximité des enceintes auxquelles nous l’avions raccordée. Merci le Wifi !

Cette innovation se paie aussi : 990 euros ! C’est cher, bien cher, alors qu’une platine vinyle de qualité lestée d’un préampli phono se monnaie à partir de 300 euros environ ! D’autant plus cher que les nouvelles enceintes Sonos Era 100 et Era 300 peuvent désormais se raccorder en filaire à une platine disque, à l’aide d’un petit accessoire vendu par le constructeur. Reste une brèche ouverte pour d’autres fabricants qui, on l’espère, suivront Victrola et sa Stream Carbon, pour creuser (à moindre coût) les sillons de cette nouvelle compatibilité…