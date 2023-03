Soyez sympas, rembobinez ! Ils s’appellent Romain et Mathieu, ils ont 34 ans, se sont rencontrés à Toulouse et on eu envie de monter un projet entre copains. Le premier n’était pas fortuné, mais le second avait un peu d’argent à investir dans une société.

Tous deux rêvaient de quelque chose autour de la nostalgie! Ainsi commence l’histoire un peu folle de We Are Rewind. Ou comment deux « petits français » décident il y a trois ans de relancer le Walkman qui semblait s'être définitivement tu en 2004 ! Et d’y croire… 20 Minutes est allé à leur rencontre et a testé le baladeur… du futur.

Des ventes encourageantes

En le tenant en main, le baladeur We Are Rewind respire la qualité. Avec sa coque en métal aux couleurs irisées (en orange, bleu ou gris) l’appareil au design épuré en appelle instantanément à la nostalgie. Les eighties s’invitent ainsi sans frapper, les années Jean-Jacques Goldman, Michael Jackson, Eurythmics, Daniel Balavoine ou Toto. Les années Stranger Things aussi !





Le baladeur We Are Rewind est disponible en trois coloris. - We Are Rewind





« Je me suis aperçu qu’après le vinyle, la cassette audio revenait, mais que les seuls lecteurs nomades présents sur le marché étaient soit des lecteurs pourris vendus 20 euros sur Amazon, soit des appareils haut de gamme proposés entre 800 et 1.000 euros », explique Romain Boudruche. Avec son comparse Mathieu Mazières, ce jeune concepteur rédacteur dans la pub a senti le filon. Le « bon filon » ? Peut-être pas tout à fait, les ventes de cassettes audio pointant seulement leur museau (100.000 ventes aux Etats-Unis en 2020). Mais des artistes comme Eminem, Lady Gaga, The Weeknd ont lancé leur dernier album sur cassette audio. Encourageant.

Un lecteur vintage dans l’air du temps

« Deux ingénieurs français recommandés par l’un des derniers fabricants de cassettes audio, la société d'Avranches Recording the Masters, nous ont aidés pour la technique. Ces anciens de chez Thomson, qui ont plus de 40 ans d’expérience, nous ont permis de concevoir un produit qui tienne vraiment la route d’un point de vue audio », se félicite Romain.

Un emprunt de 70.000 euros et le coup de pouce d’une campagne de crowdfunding sur Kickstarter (qui a récolté 18.800 euros sur les 10.000 espérés) ont permis de financer la fabrication de 6.000 baladeurs. Pour embrasser l’air du temps, We Are Rewind est sans pile, mais fonctionne sur une batterie à l’autonomie de 12 heures qui se recharge en USB-C. Il est aussi Bluetooth 5.0. Et peut enfin enregistrer en stéréo. L’appareil est fourni sans casque.

Son analogique et nostalgie

Instant revival! Pour tester We Are Rewind, direction la cave et une veille boîte où nous conservons religieusement une trentaine de cassettes analogiques. S’y trouvent les enregistrements de nos premières interviews en tant que jeune journaliste, mais aussi quelques « mixtapes » (l’équivalent des playlists actuelles) jadis copiées depuis des vinyles. Se côtoient des cassettes de 60, 90, voire 120 minutes qui, pour mémoire, devaient être retournées à mi-parcours dans leur lecteur. On y logeait un album par face. Le stylo Bic était le bienvenu quand par malheur (cela arrivait parfois), la bande se déroulait dans le lecteur et qu'il fallait la rembobiner dans son boîtier.





Le baladeur We are Rewind est aussi Bluetooth et fonctionne sur batterie. - We Are Rewind





Passons sur les interviews, avec beaucoup de souffle à l’écoute, qui laissent quand même quelques souvenirs émus lorsque l’on retrouve une cassette sur laquelle est inscrit « Serge Gainsbourg ». On est content que ces entretiens aient survécu au temps. Plus étonnant, les enregistrements musicaux retrouvés étonnent par leur qualité. Nos cassettes ne semblent pas s’être dégradées depuis 30 ans…

Celle de l’album Goodbye Marylou de Michel Polnareff est un vrai plaisir à écouter sur le baladeur We Are Rewind auquel nous avons associé le casque audio Marshall Monitor II ANC. Pas de doute, le son analogique, c’était quelque chose! Il y a avec lui une chaleur, une dynamique, une présence que le numérique n’a jamais su retrouver… « Beaucoup de nos acheteurs sont nostalgiques de ce son, avec une texture si particulière. Moi, c’est surtout l’objet qui m’éclate », es'amuse Romain Boudruche… qui est né à l’époque du CD.

Un ghetto balster dans les cartons

Vendu 149 euros, ce qui est un tarif honnête, le baladeur We Are Rewind séduira à n’en point douter ceux qui ont gardé dans leur placard leurs vieilles cassettes. Les plus jeunes pourront s’en amuser aussi, en attendant peut-être de voir leurs artistes préférés proposer leurs sons sur ce support. Pourquoi pas? Beaucoup sont devenus fans de vinyles, alors qu’ils ne l’avaient jamais connu. Après 5.000 exemplaires vendus, l'optimisme domine auprès des concepteurs du Walkman du XXIe siècle. « Pour l’heure, nos débouchés se situent surtout en Asie et aux Etats-Unis où le marché est de plus important », précise Romain. Qui ne désespère pas de voir la France embrasser le phénomène. « Nous sommes en contact avec différents labels pour lesquels on aimerait créer des coffrets en éditions limitée avec un baladeur et une cassette, par exemple ».

En attendant, l’équipe de We Are Rewind nourrit de nouveaux projets, comme ceux d’un casque vintage et d’autres baladeurs. Et même celui d’un ghetto blaster ! Pour Romain Boudruche et Mathieu Mazières, un seul mot d’ordre : « on veut rester dans le style eighties ».