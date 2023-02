Signe que les beaux jours se rapprochent, Marshall lance sa nouvelle enceinte nomade, la Middleton. Transportable, résistante, offrant une autonomie confortable, c’est aussi la plus puissante des enceintes nomades du fabricant. Elle semble parfaitement taillée pour nos prochaines virées à l’extérieur. A quelques jours des vacances d’hiver et quelques semaines du printemps, 20 Minutes a pu longuement la tester.

Jimi Hendrix à la maison

Sans surprise, la Middleton ressemble à une enceinte Marshall. 60 ans après ses premiers amplis de scène, la marque entretient sa propre légende avec un appareil au design iconique, ici fabriqué à base de 55% de plastiques recyclés (à partir d'appareils électroniques usagés). Robe noire, grille en façade, logo en relief Marshall proéminent couleur laiton (il est hélas ici en plastique), on a un peu l’impression d’inviter Jimi Hendrix, The Who ou Eric Clapton à la maison lorsque l’on sort l’appareil de son carton. Sur la surface de l’enceinte, un large joystick permet d’habilement allumer et éteindre la Middleton (par un appui long), de monter/baisser le volume (en l’orientant vers le haut ou le bas), mais aussi de changer de plage musicale (en l’orientant à gauche ou à droite). Pratique.

Trop modeste égaliseur

Outre un bouton pour connecter l’enceinte en Bluetooth 5.1, on distingue également un voyant de jauge de batterie, mais aussi deux touches tactiles pour moduler le niveau des graves et des aigus. Ce sont des fonctions que l’on peut également retrouver dans l’application Marshall Bluetooth.





L'enceinte Marshall Middleton, lancée à 299 euros. - Marshall





Celle-ci revendique dans son interface la présence d’un « égaliseur ». Derrière ce mot, une simple possibilité d’ajuster sur une échelle de 1 à 10 le niveau des graves et des aigus. Ce n’est pas si mal, mais on est loin du véritable égaliseur que proposait Marshall il y a encore peu sur ses enceintes, offrant même des préréglages musicaux. Pourquoi ce service minimum ?

50 watts en balade

Une fois appairée, la Middleton révèle sa vraie nature : le bon gros son. Puissante, elle intègre deux woofers de 15 watts, deux tweeters de 10 watts, épaulés par deux radiateurs passifs. Soit une puissance de 50 watts au total, ce qui est plutôt confortable pour un appareil finalement de taille modeste : 10,9 x 23 x 9,5 cm (pour 1,8 kg).

Morosité ambiante aidant, nous avons testé la Middleton avec des albums plutôt punchy, dont le très à propos C’est la vie, (le dernier Hyphen Hyphen), la compilation Funk Way Bounces, vol 2 du DJ Calvin Harris, ou encore Harry’s House de Harry Style. ADN rock oblige, nous en avons aussi profité pour revisiter quelques-uns de nos grands classiques : de Radiohead, aux Stones en passant par Bowie et Led Zep. Rien de tel qu’un petit Stairway to Heaven pour vous sortir de la tête la réforme des retraites, l’augmentation du prix de l’électricité, ou des péages…

Presque à 360°

Bilan : l’enceinte Middleton joue une partition bien sèche, brute, parfois aride sur les bons vieux sons rocks, mais non dépourvue de relief pour des registres plus contemporains. Un peu plus de brillance aurait été apprécié pour s’aventurer vers des répertoires plus jazzy. Mais nouveauté : en disposant ses tweeters sur les côtés, la Middleton réussit à diffuser un son simili-360° qui n’est pas désagréable. « Simili » oui, car ici, pas de quoi arroser de façon uniforme un espace comme avec une enceinte HomePod d’Apple !

Mais testée sur une table avec huit personnes autour, la Middleton n’a lésé personne. Prometteur pour les futures soirées en terrasse! Et pour les grandes tablées, Marshall met d’ailleurs en avant sa fonction «Stack» pour associer entre elles différentes enceintes Middleton. L’idée n’est pas de constituer une paire stéréo mais de davantage amplifier une scène sonore. Encore faut-il pour cela que vos friends s’équipent en conséquence…

Sous l’eau et dans le sable

Dédiée à l’extérieur, l’enceinte est à la norme IP67, un net progrès par rapport à celle qui fut en son temps la première enceinte baroudeuse Marshall, l’Emberton (toujours en vente, elle n'est que IPX7). Ici, la Middleton peut elle aussi supporter des projections d’eau, mais fait la différence en pouvant être immergée jusqu’à 1 mètre (durant 30 minutes) et en supportant sable et poussière. La plage lui tend déjà les bras…





L'enceinte Marshall Middleton est à la norme IP67 et réiste à l'immersion. - Marshall





Son autonomie d’une vingtaine d’heures assure le service pour une longue soirée, et plus encore, chacun pouvant profiter de sa fonction PowerBank et recharger son smartphone (mais uniquement lorsque l’enceinte est allumée).

Vendue 299 euros (soit le même tarif que la Marshall Kilburn II, une enceinte Marshall en fin de vie, moins puissante et moins résistante), la Middleton se retrouve en concurrence directe avec des enceintes comme la SoundLink Revolve+ II de Bose (vendue 284 euros) ou la JBL Xtreme3 (329 euros), des modèles qui ne sont pas nouveaux et qui pourraient voir leur prix baisser. Des modèles qui sont des cadors en matière de son nomade, mais avec une autonomie moindre de 15 heures et surtout, une histoire beaucoup moins personnelle à raconter…