Le casque EAH-A800 de Technics est désormais disponible. Présenté au salon de l’électronique de Las Vegas CES 2022, il joue dans la cour des grands. A travers lui, la marque audio haut de gamme de Panasonic souhaite mettre en avant son savoir-faire dans la hi-fi, elle à qui l’on doit notamment les légendaires platines vinyles SL-1200.

Réduction de bruit et son Ambiant

Fourni dans son coffret de rangement rigide, l’A800 est un casque à arceau pliable de type circum-aural. Ses oreillettes à mémoire de forme entourent les oreilles, créant d’emblée une bonne isolation passive. Pesant 298 grammes, le casque est un peu plus lourd que ses concurrents, mais son port n’est pas désagréable, l’arceau recouvert de simili cuir n’enserrant pas trop le crâne de l’utilisateur.

Le casque audio EAH-A800 de Technics est lancé à 349 euros. - TECHNICS

Son fonctionnement est on ne peut plus simple, Technics ayant opté pour des commandes essentiellement physiques : un bouton ON/OFF, des boutons Volume et une touche de commande pour convoquer son assistant personnel. Une simple surface tactile sur l’oreillette droite permet de lancer la réduction de bruit ou l’écoute en mode « Ambiant », soit en gardant conscience des bruits extérieurs.

Adieu, le cliquetis du clavier

Force est d’avouer que ces deux fonctions fonctionnent particulièrement bien. Testé dans la rue, l’A800 est parvenu à couvrir la plupart des sons environnants. Une ambulance a la sirène hurlante a cependant contrarié ses quelques 8 micros (deux par oreillette) et autres algorithmes. Au travail, l’A800 nous a littéralement immergés dans notre bulle. A ce jour, c’est d’ailleurs le seul casque audio à réduction de bruit que nous ayons testé qui éradique totalement le bruit du cliquetis de la frappe sur le clavier de notre ordinateur. Même le champion de la réduction de bruit WH-1000XM4 de Sony ne fait pas aussi bien et rencontre plus de difficultés pour réduire les sons aigus.

Par ailleurs, l’application Technics Audio Connect permet de quantifier assez finement la réduction de bruit et le mode Ambiant sur une échelle de 0 à 100 %. Il nous a fallu différents essais pour trouver le bon dosage.

Des infragraves dans les oreilles

De son côté, l’écoute avec l’EAH-A800 de Technics offre une signature sonore assez singulière. Compatible avec le codec non compressé LDAC et multi-point (on peut le connecter à deux sources différentes sans avoir à le réappairer), le casque offre une restitution chaleureuse, pêchue et extrêmement forte en basses, mais surtout en infragraves. Les beats de Makeba de Jain, qui nous servent régulièrement de test, ont été servis !

Une application permet de customiser l'écoute avec le casque EAH-A800 de Technics. - TECHNICS

Sans aucun doute calibré pour répondre à la demande des plus jeunes, avides de son basseux, l’A800 manque cependant d’un peu de brillance. De Cold Heart d’Elton John & Dua Lipa, à Ta marinière d’Hoshi, en passant par Basique d’Orelsan, nous avons écouté de nombreux hits du moment et fait le même constat : l’écoute est excellente, mais comme un peu étouffée, avec des médiums en retrait.

C’est un phénomène qui s’accroît lorsque l’on active la réduction de bruit. L’égaliseur présent dans l’application permet tout juste d’adoucir cette sensation de voile, soit en customisant son écoute en jouant sur les courbes de fréquences, soit en optant pour un des préréglages proposés, comme « Dynamique » ou « Aigus + ». Le son du casque WH-1000XM4 que nous avons ressorti pour la circonstance, semble plus fidèle.

Une autonomie record

Mais s’il est un terrain sur lequel l’EAH-A800 de Technics surpasse tous ses concurrents, c’est sur celui de l’autonomie. Sa promesse de 50 heures d’écoute sur une charge est bel et bien tenue, le casque parvenant même à aller au-delà avec la réduction de bruit désactivée. C’est pratiquement deux fois plus que les meilleurs casques du marché !

A 349 euros, il est vendu au même prix que le Fidelio L3 de Philips et que le QuietComfort 45 de Bose, qui reste une référence. De son côté, le prix du WH-1000XM4 de Sony a baissé son prix de 379 euros lors de son lancement à 329 euros. Entre ces quatre modèles, tous excellents, le choix s’annonce cornélien ! A moins de ne jurer que par les basses mordantes, auquel cas l’A800 s’impose.