Le tsunami des écouteurs 100 % sans fil (ou « True Wireless ») ne connaît pas de pause en cette rentrée. Pour autant, nombreux sont celles et ceux qui restent attachés aux casques Bluetooth à arceau. Avec son nouveau ATH-S220BT, Audio Technica cible plutôt une clientèle jeune avec un équipement très accessible (69 euros) qui pourrait bien satisfaire et le porte-monnaie et le plaisir des oreilles. 20 Minutes l’a testé durant plusieurs jours et vous livre son verdict.

L'ATH-S220BT est un casque circum aural. - AUDIO TECHNICA

Léger mais non pliable

L’ATH-S220BT est un casque à arceau supra aural. Cela suppose que ses coussinets se posent sur les oreilles et ne les englobe pas. Avantage : l’utilisateur reste parfaitement conscient de l’univers qui l’entoure. Inconvénient : un sentiment de moindre immersion dans sa bulle musicale. Déballé (il est fourni sans housse de transport), le casque révèle une petite faiblesse : il n’est pas pliable. Si ses oreillettes peuvent être posées à plat, son armature ne peut être repliée, comme c’est par exemple le cas du Marshall Monitor II ANC, un casque totalement pliable, mais qui, à 299 euros, ne joue pas dans la même cour.

On regrette que l'arceau ne soit pas pliable. - AUDIO TECHNICA

A l’essai, le ATH-S220BT se révèle extrêmement léger (180 g, moins lourd qu’un smartphone…), c’est un atout si l’on souhaite ne pas s’en séparer lorsque l’on passe de longs moments dans les transports, par exemple. Et son port est agréable. Bien que ferme, son arceau d’une bonne robustesse, n’enserre pas trop la tête et ne nous a jamais gênés, même après deux bonnes heures d’écoute en continu.

Les médiums sur le podium

Nous avons testé ce casque tant avec de la musique qu’avec des vidéos. Entre-autres joyeusetés, l’album De Película de The Limiñanas et Laurent Garnier, mais aussi quelques épisodes de la dernière saison de La Casa de Papel. L’impression qui se dégage est que l’ATH-S220BT diffuse un son plutôt équilibré, chaud, mais qui s’épanouit davantage dans les bas médiums. Les basses, si souvent courtisées par les amateurs de musique en balade, sont bien présentes mais parfois un peu trop feutrées. De leur côté, les aigus les plus ciselés peinent à émerger. Une application avec égaliseur aurait permis de mieux adapter ces réglages à son oreille…

Une faible latence idéale pour le jeu vidéo. - AUDIO TECHNICA

Bon point néanmoins pour nos épisodes de série TV : l’absence de latence rend le visionnage très agréable, aucun décalage n’étant à signaler (comme parfois) entre le mouvement des lèvres des personnages et le son de leur voix. C’est l’un des atouts de l’ATH-S220BT, qui saura ainsi grandement se faire apprécier pour les jeux vidéo.

Connexion multipoint

Durant l’écoute, trois boutons présents sur la coque du haut-parleur gauche du casque permettent de moduler le volume, mais aussi de décrocher/raccrocher les appels reçus. Un double-clic sur le bouton central lance les assistants personnels SIRI ou Google Assistant, une fonction bien pratique pour passer un appel, demander un rappel de calendrier ou répondre à toute autre question.

La connexion multipoint est un véritable atout au quotidien. - AUDIO TECHNICA

Enfin, l’ATH-S220BT est multipoint. Cela suppose qu’il peut se connecter à deux lecteurs Bluetooth, comme un smartphone et un ordinateur. L’idée n’est évidemment pas d’écouter deux flux audio en même temps, mais d’éviter toute manipulation d’appairage. Nous avons vérifié cette spécificité avec un iMac et un iPhone 12 et cela fonctionne parfaitement. Il est ainsi possible de regarder une vidéo sur l’écran de l’ordinateur et de prendre un appel entrant sans se soucier de rien.

60 heures d’autonomie

L’un des points forts de l’ATH-S220BT reste son autonomie. Audio Technica la revendique jusqu’à 60 heures. Certes, nous ne sommes pas allés jusque-là, mais nos tests qui ont couru durant plus d’une semaine n’ont pas épuisé la batterie du casque qui, en 10 minutes de charge seulement, peut retrouver 3h30 d’autonomie (un câble USB-A vers USB-C est fourni). Avec le casque Marshall Major IV qui promet jusqu’à 80 heures d’autonomie, ce casque Audio Technica est l’un des poids lourds dans ce secteur. Quand bien même épuiserions-nous sa batterie, l’écoute pourrait se poursuivre en mode filaire à l’aide du câble fourni.

Le casque est également disponible en blanc. - AUDIO TECHNICA

Vendu 69 euros, l’ATH-S220BT qui est disponible en noir ou blanc reste un casque Bluetooth d’entrée de gamme répondant à la plupart des besoins. A ce tarif, il se dispense de système de réduction de bruit, mais tire profit d’une qualité d’écoute très correcte à son niveau de prix, de la possibilité de réduire la latence, mais surtout d’une autonomie monstre que beaucoup de modèles au même tarif, sont en droit de lui jalouser. Mais il n’est pas seul à faire la course en tête : à tarif identique, mais dans une forme supra aurale (qui repose directement sur l’oreille), le Jabra Elite 45h promet lui aussi une petite soixantaine d’heures d’autonomie.