C’est le nouveau fleuron dans la gamme des casques audio de Sony. Succédant au WH-1000XM4 lancé il y a deux ans, le M5 prend son envol en ce début de vacances d’été. Une aubaine pour les voyageurs qui cherchent un casque à réduction de bruit pour décoller vers leur lieu de villégiature estivale ? La rédaction de « 20 Minutes » a pu le tester.

Une saga gagnante

Dans la désormais grande famille des casques audio WH-1000X de Sony, je voudrais le M5 ! Cette cinquième version d’un modèle devenu la référence absolue en matière de casque à réduction (avec le Bose Headphones 700), ne modifie pas sa formule gagnante, mais opère quelques changements malgré tout.

Ceux-ci se voient à l’œil nu. Moins massif que son prédécesseur, le M5 adopte un design plus arrondi. Son arceau (qui coulisse désormais sans système de crantage) est aussi moins large et le nouveau casque a perdu 5 grammes au passage (250 g). Bémol : il n’est plus pliable. Très agréable à manipuler avec ses plastiques doux au toucher, le M5 l’est aussi à porter. Ne serrant pas trop la tête, étant moins encombrant, on peut envisager de le porter des heures durant. Ce que nous avons fait.

Le WH1000X-M5 de Sony arbore un nouveau design. - SONY

Un égaliseur pour personnaliser l’écoute

Une fois appairé avec l’application Headphones Connect de Sony, le casque peut se personnaliser. C’est dans cette appli que l’on trouve un égaliseur à cinq bandes. Douze réglages sont proposés : Désactivé ; Vif ; Enthousiaste ; Calme ; Décontracté ; Chant ; Augment. aigus ; Augment. graves ; Discours ; Manuel ; Personnalisé 1 & 2. Ne pas hésiter à y recourir selon le registre musical écouté. Le mode « Enthousiaste » est sans doute celui à appliquer par défaut, qui ajuste plutôt de façon harmonieuse graves, médiums et aigus, tout en mettant bien en avant les voix.

Une réduction de bruit (un peu) améliorée

C’est aussi dans l’application Headphones Connect que l’on peut activer et régler le système de réduction de bruit actif du casque. Là, Sony sait faire. Le constructeur propose un procédé amélioré par rapport au M4, en doublant le nombre de micros et de processeurs embarqués pour le traitement des sons environnants. Au boulot, bruits des voix, des cliquetis de clavier disparaissent pratiquement intégralement désormais. Dans les transports, le M5 nous immerge dans une bulle que ne parviennent à percer que quelques bruits très forts. A l’extérieur, des bruits très aigus peuvent demeurer, comme nous l’avons constaté à proximité d’un chantier de construction. Mais difficile de vraiment dire si le M5 fait mieux que le M4 sur le terrain de la réduction de bruit…

Le système de réduction de bruit du WH1000X-M5 a été amélioré. - SONY

Dans la rue, le mode « Contrôle ambiant » peut toujours être dosé sur une échelle de 1 à 20 pour rester connecté avec le monde extérieur. En mode « Son ambiant », une case à cocher « Concentration sur la voix », réduit le bruit tout en privilégiant les voix extérieures. Le résultat est assez fin et pertinent. Et l’on retrouve toujours la fonction (que l’on aime bien) « Parler pour chatter ». Activée, celle-ci interrompt immédiatement la diffusion musicale lorsque vous parlez. Elle reprend au bout d’une quinzaine de secondes si vous ne reprenez pas la parole. A défaut, on peut simplement apposer la paume de sa main sur l’oreillette droite pour que le volume d’écoute baisse drastiquement, ce qui permet ainsi de prendre part à une conversation.

Plus basseux que son prédécesseur

Tout cela fonctionne bien. Très bien, même. Si l’on se régale de ce casque qui propose un système de réduction de bruit extrêmement efficace, on raffole de sa qualité d’écoute parfaite, totalement personnalisable (et sans doute un peu plus basseuse que celle de son aîné).

Mais constat : si la cosmétique du WH-1000XM5 évolue positivement, ses améliorations techniques deviennent si subtiles que le profane n’y entendra sans doute que peu de différences. Trop peu en tout cas pour justifier un surcoût de 40 euros par rapport au M4 à son lancement (soit près de 11 % d’augmentation !). Réclamant 419 euros pour son M5, Sony frappe fort au porte-monnaie. Trop fort. Ce qui invite fatalement, si l’on veut s’équiper en ces temps économiquement difficiles, à regarder si le M4, qui était franchement excellent, est toujours en vente, et si oui, à combien. Réponses : oui, et à 279 euros « seulement » ! On peut tabler que jusqu’à épuisement du stock, cet ancien modèle sera vraiment un best-seller.