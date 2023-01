English spoken ? Vous avez appris l’anglais, mais manquez de pratique pour être « fluent » ? Lancé par Polyglot SA, une société luxembourgeoise spécialisée dans stimulation neurosensorielle auditive, le casque audio Pronounce vous propose une solution pour améliorer votre accent. Sa promesse : à raison d’un petit apprentissage quotidien d’une quinzaine de minutes, des progrès significatifs pour aider à parler anglais couramment et naturellement. En plusieurs séances, 20 Minutes a voulu voir en quoi consistait exactement cette méthode et s’il était possible, effectivement, de s’améliorer.

La méthode d'apprentissage du casque Pronounce est basée sur des exercices quotidiens d'une durée de 15 à 30 minutes. - Polyglot SA





Le casque audio Pronounce ne prétend pas aider ceux qui, restés bloqués à l’étape « Where is Brian ? » en classe de 6e, ont d’abord besoin de développer leur vocabulaire et leur grammaire. Il s’adresse à celles et ceux qui, ayant déjà un bagage dans la langue de Shakespeare, ont besoin d’améliorer leur accent et de gagner en spontanéité.

Pour cela, ce casque qui dispose d’un micro-amovible, embarque des cours d’anglais préenregistrés. A bord et accessible selon deux niveaux, un programme d’une durée de 45 heures qu’il convient de répartir sur 90 jours environ, à travers des sessions de 15 à 30 minutes. Ici, l’idée est d’écouter des échanges verbaux, des dialogues, issus de tout un tas de situations de la vie courante, puis de les répéter. Exemples : « Do you want to have coffee later this week ? » ; « I just had another hard day at the the restaurant », etc.

En tentant de calquer le modèle écouté, en répétant les phrases à travers le micro, mais surtout en écoutant le son de sa propre voix, l’utilisateur peut rapidement s’autocorriger et progresser.

Au cœur de la méthode proposée, il y a la « concaténation », soit le fait de découper une phrase en plusieurs morceaux afin de mieux les assimiler séparément avant de reconstituer le dialogue. Ainsi, après les avoir répétés un à un, seront progressivement associés les éléments, comme dans l’une des phrases citées en exemple plus haut : « Do you want » ; « to have coffee » ; « later this week ». Qui formeront « Do you want to have coffee later this week ? ». Cette méthode, appelée méthode Tomatis, permettrait de réduire de moitié le temps d’apprentissage d’une langue étrangère.

Techniquement, le casque Pronounce utilise un filtre dynamique qui accentue les fréquences de la langue anglaise. Cela favoriserait l’intonation et les rythmes de l’anglais parlé. Quitte à dérouter un peu : on a parfois l’impression que les phrases écoutées dans le casque ont un rendu très numérique. L’auto-écoute, par le biais des haut-parleurs associés à un système de conduction osseuse rend de son côté l’expérience plus immersive.





Le casque intègre un lecteur audio et 45 heures d'exercices pour écouter et répéter des phrases en anglais et améliorer son accent. - Polyglot SA





Nos essais au cours de plusieurs sessions nous ont semblé assez convaincants dans leur approche. Les situations orales rencontrées au travers des enregistrements embarqués reflètent bien des scènes de la vie quotidienne, tant personnelles que professionnelles. On imagine qu’appliquée quotidiennement, la méthode prônée par le casque Pronounce soit peu à peu efficace et permette non seulement d’améliorer son accent, mais aussi de gagner en confiance en soi.





Reste que le casque Pronounce, annoncé à 249 euros, mais vendu 199 euros sur le site de son fabricant, ne peut bénéficier de mise à jour. Certes, son prix d’achat est définitif. Il n’y a pas de dépenses à prévoir pour acquérir les heures d’apprentissage, par exemple. C’est l’une de ses forces, mais aussi l’une de ses faiblesses.

On aurait aimé pouvoir éventuellement acheter des modules plus ou moins adaptés à tel ou tel usage ou profession (l’accueil, la restauration, le voyage…), voire des modules d’autres langues… bref, faire évoluer le casque dans le temps. Une fois son apprentissage terminé, l’appareil peut dans l’état sembler un peu obsolète. A moins de lui offrir une seconde vie en l’utilisant comme simple casque Bluetooth.