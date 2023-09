Un iPad d’Apple… ou une tablette Android ? Pour ceux qui ne voudront pas attendre les prochaines annonces de la marque à la pomme (le 12 septembre), les ardoises numériques concurrentes sont déjà en ordre de marche, prêtes à affronter la rentrée. Pour le divertissement ou le travail, pour jouer aux écrans d’appoint ou se substituer à un petit ordinateur, les tablettes du cru 2023 jouent des coudes dans les rayons et en offrent pour tous les besoins… de 249 à 899 euros. Voici notre sélection des nouveautés les plus intéressantes, par ordre croissant de prix.

Pour se goinfrer d'images et de séries TV : Pad X9, d’Honor

Honor a pensé aux inconditionnels des séries TV avec sa Pad X9, véritablement pensée pour le visionnage de vidéos.

La tablette Pad X9 d'Honor se distingue par son écran de 120 Hz et ses six haut-parleurs embarqués. - Honor

Plus encore, la tablette est équipée de six haut-parleurs multidirectionnels (deux sur chaque côté, deux à l’arrière) pour une expérience sonore assez immersive. Si la taille de son écran reste classique (11,5''), son taux de rafraîchissement de 120 Hz peut parfaitement convenir pour le casual gaming, avec des images très fluides.

Grâce à sa fonction multi-fenêtres (jusqu’à quatre ouvertes simultanément), on peut enfin binge watcher sa série préférée ou jouer, tout en consultant ses mails, échangeant sur WhatsApp et surfant sur le site de 20 Minutes !

Avec 13 heures d’autonomie en streaming vidéo (et 12 heures en musique), c’est un appareil qui pourra passer de main en main et de pièce en pièce, sa légèreté le rendant particulièrement mobile.

En aucun cas née pour la productivité (elle se dispense d’ailleurs de toute possibilité d’ajout de stylet ou de clavier), cette ardoise reste étonnamment douée pour le divertissement.

À partir de 249 euros (en 128 Go/4 Go).

Ecran : 11,5’’ de 2.000 x 1.200 pixels (LCD).

Processeur : SnapDragon 685.

Capteurs : 5 mégapixels principal + 5 mégapixels frontal.

Batterie : 7.250 mAh.

Epaisseur : 6,9 mm (pour 499 g).

Pour étudier et travailler sans se stresser : Tab P12, de Lenovo

Vous cherchiez une tablette qui puisse se substituer à un petit ordinateur? La voici!

Avec sa Tab P12 à écran de 12,7 pouces et avec stylet fourni, Lenovo propose une grande tablette qui peut remplacer un petit ordinateur. - Lenovo

La Tab P12, qui tourne sous Android 13, se déverrouille en un instant grâce à son lecteur d’empreinte. Son stylet qui s’aimante sur sa bordure aide à la prise de notes et aux dessins. Et sa caméra frontale de 13 mégapixels offre de bons résultats en visio conférence. De son côté, son autonomie, d’une quinzaine d’heures, fera largement le job au cours d’une journée sur les bancs d’un amphi ou en télétravail, par exemple. Dommage que son clavier reste optionnel…

Succédant à la tablette Tab P11 de Lenovo qui disposait d'une dalle OLED, cette nouvelle Tab P12 fait cependant des compromis : élargissant son écran (qui passe de 11 à 12,7 pouces), elle embrasse cette fois une dalle LCD moins contrastée et avec un taux de rafraîchissement moindre (60 Hz, au lieu de 120 Hz). Elle dispose d’un port microSD (mais pas de prise mini-jack), et est fournie avec un chargeur de 20 W (mais elle accepte la charge jusqu’à 30 W).

À partir de 449 euros (en 128 Go/8 Go). Stylet fourni.

Etui-clavier : 129 euros.

Ecran : 12,7’’ de 2.944 x 1.284 pixels (LCD, 60 Hz).

Processeur : MediaTek (Dimensity 7050).

Capteurs : 8 mégapixels principal + 13 mégapixels frontal.

Batterie : 10.200 mAh.

Epaisseur : 6,9 mm (pour 615 g).

Pour se divertir et piloter sa maison connectée: Google Pixel Tablet

Google veut creuser l’écart face à ses concurrents avec sa Pixel Tablet, une ardoise familiale et polyvalente à forte identité.

La Pixel Tablet de Google se distingue notamment par sa docking station qui fait également office d'enceinte. - Google

De taille compacte et avec ses angles tout en rondeurs, cette ardoise de 10,9 pouces se distingue ainsi par son dock de charge qui fait office d’enceinte mono avec, selon son fabricant, « des basses quatre fois plus profondes que celles des haut-parleurs de la tablette » ! Sur une table ou un meuble, l’appareil peut ainsi être constamment rechargé sur son support (169 x 94,1 x 70,3 mm), bien pratique pour des visionnages avec un son correct, comme si l'on disposait d'une mini barre de son. Autre vocation : piloter simplement les objets connectés de la maison de la pointe d’index, comme sur une enceinte Google Nest Hub.

Polyvalente, la Pixel Tablet marque aussi son terrain en photo. Certes, ses capteurs de 8 mégapixels chacun (filmant jusqu’en 1080p à 30 images/seconde) n’ont rien à voir avec ceux du plus basique des smartphones, mais la force de Google dans le traitement des images fait la différence. Résultat : des photos d’une qualité supérieure à celles des tablettes concurrentes.

Petites ombres au tableau : un taux de rafraîchissement passable (90 Hz), donc peu adapté pour le jeu, et une épaisseur (8,1 mm) un peu trop généreuse.

À partir de 679 euros (en 128 Go/8 Go).

Ecran : 10,9’’ de 2.560 x 1.600 pixels (LCD).

Processeur : Tensor G2.

Capteurs : 8 mégapixels principal + 8 mégapixels frontal.

Batterie : 7.000 mAh (estimée).

Epaisseur : 8,1 mm (pour 439 g).

Pour la productivité et le multimédia : Galaxy Tab S9, de Samsung

Parmi les nombreuses nouvelles tablettes Samsung de la rentrée (S9, S9 + et S9 Ultra), cette Galaxy Tab S9 est la plus « accessible » (les prix de la série varie de 899 euros à 1899 euros!). Mais la S9 n'est pas chiche de performances pour autant.

La Galaxy Tab S9 de Samsung possède un écran qui ravira les fans de visionnages et de gaming. - Samsung

Sous Android 13, Wifi 6E, elle est aussi à l’aide pour la productivité avec son stylet fourni, que pour le divertissement. L’ardoise, dont le superbe écran Amoled de 11 pouces épaulé par quatre haut-parleurs AKG contentera les série-maniacs et les gamers, est également très résistante. Première tablette Samsung à la norme IP68 (elle peut supporter chutes et immersion), elle est ainsi équipée de verre Gorilla Glass, de bordures en aluminium et d’une coque arrière en aluminium Armor.

Pour travailler, on apprécie en outre son mode DEX (pour l’inscrire dans un écosystème de produits Samsung et la connecter à un ordinateur de la marque, par exemple) ou encore son slot pour carte microSD que toutes n’ont pas. Mais elle est dépourvue de prise mini-jack. Samsung précise qu’elle intègre 17 composants qui contiennent au moins 10 % de matériaux recyclés… ce qui semble finalement assez peu !

À partir de 899 euros (en 128 Go/8 Go). Stylet S-Pen inclus.

Etui-clavier : actuellement à 79 euros au lieu de 159 euros.

Ecran : 11’’ de 2.560 x 1.600 pixels (Dynamic Amoled 2X, 120 Hz).

Processeur : SnapDragon 8 Gen 2 pour Galaxy.

Capteurs : 13 mégapixels principal + 12 mégapixels frontal.

Batterie : 8.400 mAh.

Epaisseur : 5,9 mm (pour 498 g).