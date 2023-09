Ce mardi, à 19 heures, Tim Cook va animer la traditionnelle Keynote d’Apple en direct de Cupertino. Il devrait dévoiler l’iPhone 15, ainsi que l’iPhone 15 Pro. Si beaucoup de nouvelles fonctionnalités sont attendues, ce qui devrait changer, c’est surtout le port Lightning, utilisé par l’entreprise californienne depuis 2012. Il devrait céder sa place au câble USB-C. 20 Minutes vous explique les enjeux de ce sujet technologique, politique et environnemental.

Un câble USB type C, c’est quoi au juste ?

L’USB-C est un connecteur standard de 24 broches pour le chargement, le transfert de données, l’audio et la vidéo. Plus fin et plus performant que ces prédécesseurs, utilisé pour les smartphones sous Android, il peut fournir une tension de charge allant jusqu’à 240 Watts. Créé en 2014, le câble filaire a été conçu pour remplacer, à terme, tous les types d’USB par un seul connecteur réversible.

Que dit la législation, et qu’est-ce que ça va changer pour les consommateurs ?

La directive européenne du 4 octobre 2022 stipule que le port USB-C sera obligatoire sur tous les appareils électroniques à partir du 28 décembre 2024. Pour les consommateurs, fini l’accumulation des câbles électriques dans les tiroirs de bureau, puisqu’un seul fil suffira. Cette nouvelle mesure permettra aussi la réduction des déchets liés aux nouvelles technologies et une économie chaque année de 250 millions d’euros aux consommateurs européens.

« C’est un grand jour pour les consommateurs, un grand jour pour notre environnement », s’était réjoui à l’époque l’eurodéputé Alex Agius Saliba, rapporteur du texte.

Quels sont les appareils concernés ?

Les téléphones mobiles, tablettes, liseuses, casques, enceintes et écouteurs, appareil photo numérique et consoles portables de jeux vidéo. Les ordinateurs, eux, suivront en 2026.

Quelle est la position d’Apple ? Et que risque la multinationale si elle n’intègre pas l’USB-C ?

Apple a une position assez particulière sur l’USB-C. L’entreprise californienne a participé à l’élaboration de ce standard en tant que membre de l’organisation USB Implementers Forum. Aussi, elle l’utilise déjà en tant que port de recharge sur certains de ses produits comme les MacBook ou les iPad – même l’iPad 10 s’y est mis. En revanche, sur ses iPhone et AirPods, la firme faisait jusqu’ici de la résistance.

Par le passé, elle a déjà défendu son port Lightning face à l’Union européenne. Apple estime en effet qu’obliger les constructeurs à adopter l’USB-C représente un frein à l’innovation. Le géant de Cupertino juge qu’une entreprise doit avoir la liberté d’utiliser le port de son choix pour pouvoir y implémenter les technologies de son choix. Dans un communiqué, la société a ainsi déclaré : « (Cela) nuira aux consommateurs en Europe et dans le monde ».

Interrogé par Fandroid, Alex Aguis Saliba, rapporteur du Parlement Européen, expliquait récemment les sanctions prévues si Apple ne respecte pas ces nouvelles normes « Les sanctions financières ne font pas partie du champ d’application des mesures proposées et convenues ». Ainsi, le constructeur de l’iPhone ne risque pas d’avoir d’amende. Mais avant d’arriver sur le marché européen, un appareil doit respecter un ensemble de règles. On en vient alors au marquage « CE », qui prouve que ces normes ont bien été respectées. L’UE pourrait tout simplement interdire la vente de ces produits non conformes.