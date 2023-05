« Green tech » ? L’expression, bien trop souvent galvaudée par de nombreux fabricants adeptes de greenwashing veut trouver toute sa légitimité avec le casque audio Fairbuds XL. Lancé par la firme néerlandaise Fairphone, l’appareil possède de solides arguments pour se distinguer dans la cohorte des équipements high-tech souvent taxés d’obsolescence programmée. Testé par 20 Minutes, ce casque nouvelle génération tente de tout mettre en œuvre pour séduire et convaincre : de sa conception à sa durée de vie, sans oublier une vraie qualité de son, comme nous l’avons vérifié.

10 ans de produits équitables

Fairphone n’est pas un nouvel acteur opportuniste dans le monde par trop étriqué et timide de la tech durable. Depuis 2013, la firme néerlandaise a maintes fois prouvé qu’au-delà du discours, ses produits étaient effectivement pensés dans le sens d’une production plus soutenable. Fer de lance de la marque, le Fairphone (un smartphone éco-conçu et modulaire qui a connu quatre itérations) a prouvé qu’un nouveau modèle était possible. Le premier casque audio du constructeur, le Fairbuds XL possède la même éthique.

Eco-conception et durabilité

Il est d’abord éco-conçu. Ainsi, le Fairbuds XL contient 100 % de plastiques recyclés dans toutes ses parties pouvant en accueillir, 100 % d’aluminium recyclé, 100 % d’étain recyclé, de l’or Fairtrade (issu de productions respectueuses de la condition des travailleurs), et du cuir vegan. Sa housse de transport est également à 100 % en polyester et nylon recyclés.





Pas moins de neufs éléments ou pièces du casque Fairbuds XL de Fairphone peuvent être remplacés si nécessaire. - Fairphone

Ensuite, le casque Fairbuds XL est modulaire. Cela suppose qu’il est en partie démontable et que certaines de ses pièces peuvent être remplacées : écouteurs, coque, arceau, câble plat… Au total neufs modules sont ainsi interchangeables en cas d’usure, de problème technique ou mécanique. Il suffit de les commander sur le site du constructeur. Comme la batterie qui peut s’extraire en trois secondes et pour laquelle un simple remplacement ne coûtera que 19,95 euros. Pas besoin de SAV ! Ces petites réparations peuvent se réaliser seul, grâce à quelques tutos vidéo, un petit tournevis… et de l’huile de coude. A l’arrivée, forcément, c’est la durée de vie du casque qui risque de faire un bond.

Fairphone, qui fabrique cependant en Chine, s’engage enfin à verser 55 cents de plus par casque produit pour améliorer les conditions de travail des ouvriers, mais aussi à compenser totalement ses émissions de CO2 en investissant dans des projets de réduction de carbone.

Un bon casque de moyenne gamme

Mais au fait, par-delà son éthique, que vaut ce casque audio ? Si beaucoup avaient pu railler l’esthétique parfois un peu brute de décoffrage des smartphones du constructeur, le Fairbuds XL possède un petit look bien à lui, mais n’a pas à rougir face à certains concurrents. En noir ou vert, ce casque à arceau Bluetooth 5.1 est pliable et circum aural (ses coussinets entourent les oreilles).

Il intègre des haut-parleurs de 40 mm, possède un système de réduction de bruit active assez efficace et offre un son de belle facture, assez basseux, que l’on peut cependant customiser à travers son application. Un petit joystick permet de moduler le volume et de changer de morceau. Et l’autonomie de sa batterie, comme nous l’avons vérifié, est d’une trentaine d’heures. Il est également résistant à la poussière et à la pluie (norme : IP54).

Attention, aucun câble USB-C n’est fourni pour le recharger, ce qui correspond, évidemment, à l’éthique de Fairphone, qui considère que l’on en a sans doute déjà un à la maison.





Le casque Fairbuds XL de Fairphone est lancé à 249 euros. - Fairphone

Vendu 249 euros sur le site Fairphone, le Fairbuds XL reste techniquement un casque audio de moyenne gamme, assez cher, mais sans doute au juste prix pour un équipement qui possède aussi ses contraintes de fabrication. Reste qu’aux yeux du plus grand nombre, son tarif risque d’avoir du mal à totalement convaincre. 249 euros, c’est par exemple aussi le prix de l’excellent casque WH-1000XM4 de Sony, à l’âme sans doute moins éthique et écolo, un peu ancien (2020) certes, mais à la qualité audio largement supérieure.

D’où question : sommes-nous prêts à payer nos équipements high-tech un peu plus cher s’ils sont plus responsables et durables ? Voire au même prix que des équipements plus performants ?