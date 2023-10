Petites, grandes, stéréo, Dolby Atmos, DTS : X, avec ou sans enceintes surround, les barres de son entrent dans le stade pour les derniers matchs de la Coupe du monde de rugby. Laquelle choisir pour ambiancer les rencontres… et la finale du 28 octobre, comme si vous y étiez ? Budget, encombrement, puissance… 20 Minutes entre dans la mêlée et aligne cinq modèles sur sa feuille de match.

La basique économique : SB350BTS, de Thomson

Marre du son criard de votre téléviseur, mais pas envie de vous ruiner dans l’achat d’une barre de son ? Thomson, qui fête ses 130 ans, a la solution pour vous, avec sa SB350BTS.

La barre de son SB350BTS, de Thomson, et son caisson de basse, pour une puissance de 300 watts. - Thomson

Minimaliste, cette soundbar compacte et 2.1 convient pour une pièce ou un téléviseur d’appoint que l’on a simplement envie de sonoriser (pour les programmes TV, et la musique en Bluetooth). Elle peut également se fixer au mur. Livrée avec son caisson de basses filaire et sa télécommande, sa puissance est de 300 watts. 115 euros.

Dimensions barre de son (LxHxP) : 82 x 14 x 6 cm.

Dimensions caisson (HxPxl) : 34 x 22 x 11 cm.

Notre avis : Il ne faudra pas en demander trop à cette barre de son premier prix. Ne disposant que d’une prise optique (ainsi que d’une entrée auxiliaire 3,5 mm), et Bluetooth, son usage sera limité. Un égaliseur permet néanmoins d’adapter son rendu sonore (avec des modes film, musique, voix).

Pour du vrai son 5.1 à coût réduit : HT-S20R, de Sony

Pas fan du son surround virtualisé ? Avec sa barre de son HT-S20R, Sony opte pour le vrai son Dolby Digital 5.1.

La barre de son HT-S20R, de Sony, pour un vrai rendu 5.1... avec un caisson et des enceintes surroiund qui restent filaires. - Sony

À la clé, un ensemble composé d’une barre de son, d’un caisson (qui regroupe la connectique : une sortie HDMI ARC, une entrée optique Toslink pour l’audio, une entrée mini-jack 3,5 mm et un port USB en façade) et de deux petits satellites à disposer à l’arrière de son canapé. Sa généreuse puissance de 400 watts possède tout le potentiel pour donner à vos matchs et films un dynamisme communicatif. 349 euros.

Dimensions barre de son (LxHxP) : 76 x 5,2 x 8,6 cm.

Dimensions caisson (HxPxl) : 38,7 x 34,2 x 19,2 cm.

Notre avis : Ce modèle à prix serré a déjà 2 ans, mais possède le mérite de diffuser un véritable son 5.1, avec une garantie d’immersion plus grande. Revers de la médaille, cependant : le caisson et ses satellites sont filaires, impliquant quelques petites contraintes d’installation.

Pour une intégration discrète : SR-B40A, de Yamaha

Vous recherchez une soundbar simple à installer et efficace en toutes circonstances ? Associant une barre de son de 50 watts avec sept haut-parleurs et un caisson de 100 watts sans fil (sinon celui qui le raccorde à une prise secteur), la SR-B40A est Dolby Atmos.

La barre de son SR-B40A de Yamaha pour du Dolby Atmos en toute discrétion. - Yamaha

Elle intègre cinq modes de rendu sonore : Clear Voice pour privilégier les dialogues ; Stéréo pour la musique ; Standard pour les émissions TV, Jeu et Film. Une fonction d’extension des basses est également de la partie, pour muscler les scènes qui vous semblent en avoir davantage besoin. 499 euros.

Dimensions (LxHxP) : 91 x 6,8 x 13,3 cm.

Dimensions caisson (HxPxl) : x 41,9 x 40,7 x 19,4 cm.

Notre avis : Une simple connexion en HDMI eArc (ou optique) et cette barre de son est fonctionnelle ! Yamaha fait ici bien les choses, avec un tarif réfléchi, du son Dolby Atmos dynamique et précis, mais aussi une application qui permet de la piloter et d’en affiner les réglages.

Pour du gros son 100 % sans fil : HW-Q930C, de Samsung

Une salle de cinéma à la maison, vous en rêviez ? La barre de son HW-Q930C de Samsung est taillée pour le grand spectacle, avec un son 9.1.4. Quésaco ? Cela correspond à l’association à l’avant de neuf canaux frontaux, de quatre surround à l’arrière, et d’un canal de basses.

La barre de son HW-Q930C de Samsung offre un son immersif en 9.1.4 sans fil. - Samsung

À calibrer automatiquement selon la configuration de la pièce où on l’installe, elle est compatible Dolby Atmos et DTS : X. Elle met aussi l’accent sur l’écoute musicale en étant AirPlay 2 (pour la diffusion sans perte depuis un appareil Appel) et Spotify Connect (pour utiliser l’application Spotify comme télécommande). Google Assistant et Alexa permettent également le pilotage à la voix. 899 euros.

Dimensions barre de son (LxHxP) : 11 x 60 x 12 cm.

Dimensions caisson (HxPxl) : 40,3 x 40,3 x 21 cm.

Notre avis : Le look un peu industriel de cette barre de son recouverte d’une grille de métal cache un son en tous points spectaculaire en 3D, capable de parfaitement centrer des voix intelligibles, même en pleine mêlée ou scène d’action. L’intérêt ici est l’intégration du Dolby Atmos sans fil entre les quatres éléments de la barre de son, une vraie prouesse technique !

Pour une installation évolutive : Smart Ultra Soundbar, de Bose

Envie du meilleur son, en vous équipant peu à peu, selon vos moyens ? Avec sa Smart Ultra Soundbar, Bose veut proposer plus qu’une barre de son Dolby Atmos.

La barre de son Smart Ultra Soundbar, de Bose, joue la carte de l'évolutivité. - Bose

Le fabricant américain associe au traitement sonore immersif des laboratoires Dolby (avec du son en trois dimensions) sa technologie TrueSpace. Celle-ci détecte automatiquement les contenus non Atmos (donc seulement en stéréo, ou 5.1) et leur offre un rendu 3D. Résultat : immersion garantie quel que soit le contenu visionné.

Par ailleurs, Bose a ajouté une dose d’intelligence artificielle à son équipement : les voix sont analysées en fonction de nombreux modèles existants, reconnues, et adaptées selon la scène. Ainsi, finies les publicités trop fortes ou les murmures des acteurs inaudibles. Se connectant au téléviseur en HDMI eARC ou en optique, elle se calibre, se configure et se pilote à l’aide d’une application. 999 euros.

Dimensions (LxHxP) : 104,5 x 10,7 x 5,8 cm.

Notre avis : Bose joue la carte des grands téléviseurs pour cette barre de son convenant aux écrans mesurant jusqu’à 1,25 mètre de base. Outre sa qualité sonore, elle possède le mérite d’être évolutive et peut, selon les besoins, se voir associer un subwoofer sans fil (Bass Module 700, vendu 704 euros) et des enceintes surround sans fil (Surround Speakers 700, vendues 599 euros).