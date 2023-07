Les oreilles qui bourdonnent ou qui sifflent à l’issue d’un concert, ça vous parle ? Bien sûr, mais comme beaucoup, vous rechignez encore à utiliser de classiques protections auditives, ces petits bouchons antibruit à mémoire de forme qui donnent l’impression que le groupe ou le chanteur sur scène jouent au fond d’un bassin. Insupportable ? Oui ! D’autant que l’on n’a plus du tout l’impression de participer à la fête, à la communion entre l’artiste et son public, de vivre l’événement tant attendu.

Nouvelle alternative, les bouchons SoundProtex que lance la marque audio Sennheiser et que 20 Minutes a pu tester.

102 décibels, et moi, émois…

Si l’on pense à protéger les oreilles de nos enfants avec un casque antibruit en concert, on se soucie moins des nôtres. À tort. En France, la législation limite le volume sonore des salles de concerts à 102 décibels. A ce niveau, le son « sonne » déjà très fort. Surtout si on l’écoute plusieurs heures durant, comme c’est le cas en festival, par exemple. De son côté, le volume sonore de nos smartphones est limité à 100 dB (A). Reste qu’il est considéré qu’à partir de 80 dB (A), la durée d’exposition à la source du bruit est un facteur de risque important.

Les bouchons d'oreilles SoundProtex de Sennheiser peuvent intégrer jusqu'à quatre filtres selon le niveau de l'atténuation sonore désirée. - Sennheiser

Ecouter plus longtemps en toute sécurité

Avec ses SoundProtex, Sennheiser propose une solution qui limite les risques pour nos oreilles, mais sans étouffer la musique. Extrêmement discrets, ces petits bouchons d’oreilles ne renferment aucun élément électronique, comme on aurait pu l’imaginer, venant du spécialiste allemand de l’audio auquel on doit d’excellents casques à réduction de bruit, comme le Momentum Wireless que nous avions testé. A l’intérieur d’un petit embout en silicone (lavable) qui s’insère dans le conduit auditif et offre un parfait maintient, Sennheiser a logé un filtre amovible.

Il y a tout d’abord une membrane qui, tout en préservant les détails sonores, atténue sensiblement la pression acoustique qui atteint les tympans. Puis vient un autre filtre en tissu insonorisant. Lui, réduit à niveau égal les basses et hautes fréquences. Selon Sennheiser, ce filtre à deux niveaux « permet aux utilisateurs d’écouter plus longtemps en toute sécurité ».

Depeche Mode et Muse en test

Pour le vérifier, nous avons testé les SoundProtex de Sennheiser à deux reprises.

D’abord au concert de Depeche Mode le 24 juin 2023, puis à celui de Muse, le 8 juillet 2023. Tous deux au Stade de France, à Saint-Denis (93). Précision importante : pour le premier, nous sommes assis en fond de stade, assez loin des haut-parleurs principaux ; tandis que pour le second, nous nous trouvons en plein centre de la fosse, juste en dessous, avec, certainement, un risque accru pour nos esgourdes. Oui, la fosse pour Muse, et ses deux premières parties, ce fut long…

Si dans les deux cas la musique est logiquement forte (et c’est aussi pour cela qu’on l’aime !), l’effet des SoundProtex ne nous a pas semblé le même. Si nous avons moins ressenti la nécessité de les utiliser pour Depeche Mode, dont l’ambiance musicale est assez synthétique malgré des basses puissantes, le son beaucoup plus métallique (et aigu) de Muse nous a naturellement guidés vers les petits écouteurs.

Un son moins violent, qui reste équilibré

Dans le premier cas, ils nous ont clairement donné la sensation de diminuer globalement le niveau sonore perçu, tandis que dans le second, les SoundProtex ont clairement atténué les hautes fréquences qui, dans nos oreilles de quinqua déjà usées par des dizaines de concerts, peuvent parfois donner la désagréable impression de siffler. À tel point que nous sommes habitués à ponctuellement adoucir cette sensation en nous bouchant les oreilles brièvement en appuyant sur leur tragus (le petit repli de chair présent devant le conduit auditif). Les basses fréquences, elles, semblent adoucies dans les deux cas.

Les SoundProtex de Sennheiser, testés par «20 Minutes» lors du concert de Muse au Stade de France, le - Christophe Séfrin/20 Minutes

Reste que l’équilibre sonore des deux prestations scéniques n’y a pas trop perdu. Evidemment, lorsque l’on retire les SoundProtex (grâce à une petite languette qui dépasse de l’oreille), on gagne en volume, en puissance dans les graves et en précision dans les aigus, mais aussi beaucoup en dynamique, la musique semblant véritablement retrouver du relief.

Autre constat : lorsqu’après le dernier rappel, le silence revient et qu’il s’agit de regagner le parking, nous n’avons pas eu la sensation d’être « sourds », dans une bulle comme ouatée à cause de nos tympans assiégés plus de deux heures durant.

Encore mieux : nos oreilles qui sifflent systématiquement au sortir d’un concert (et durant de longues heures ensuite) ne nous ont cette fois pas donné cette sensation. Une preuve toute personnelle, qui, à défaut d’être scientifique, atteste du bénéfice que l’on peut tirer des SoundProtex.

Rinçables sous l’eau claire et réutilisables autant que désiré, les SoundProtex de Sennheiser sont vendus 39 euros, un tarif honnête, à défaut d’être accessible pour ce qui ne semble être que des petits bouts de plastique… Mais nous avons constaté à deux reprises qu’ils étaient efficaces. Sennheiser les propose également dans une version SoundProtex Plus (79 euros !) avec trois embouts (de tailles L, M et S), mais surtout quatre filtres à adapter selon l’atténuation désirée (Low, Mid, High et Full). De quoi équiper la famille, aussi.

Bien évidemment, nous préférons comme la plupart nous passer de ce type d’appareillage pour vivre pleinement les concerts auxquels nous assistons régulièrement. Mais les alertes récurrentes déjà perçues par des spectacles un peu trop forts en décibels (ou avec un son mal réglé !), nous invitent aujourd’hui à nous imposer les précautions nécessaires. Et à prendre davantage soin de nos oreilles que nous l’avons fait des années durant.