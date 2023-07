Un report et une date supplémentaire ! Mylène Farmer avait été contrainte d’annuler ses deux shows prévus au Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) les 30 juin et 1er juillet. TS3 qui produit la tournée Nevermore de l’artiste annonce ce dimanche que ces deux concerts sont reportés respectivement aux 27 et 28 septembre 2024.

Les personnes possédant des billets pour au moins l’une de ces deux dates seront tenues au courant par mail quant aux modalités de report ou de remboursement.

La Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques 2024 qu’accueillera Paris ne permettait pas de reprogrammer ces deux spectacles dans la même enceinte plus tôt, précise la production dans un communiqué.

Un concert en plus

Une bonne nouvelle pour les fans, qui n’arrive pas seule puisqu’un troisième concert au Stade de France a été ajouté. Il aura lieu le 1er octobre. Les places seront mises en vente dès le 18 juillet, à 10 heures.

Mylène Farmer avait lancé Nevermore, une tournée qui devait être limitée à 13 dates, le 3 juin au stade Pierre-Mauroy de Lille (Hauts-de-France). Elle était censée se conclure le 29 juillet à l’Allianz Riviera de Nice (Alpes-Maritimes).

L’annulation de ses concerts au Stade de France avait été décidée le 30 juin par la préfecture de Seine-Saint-Denis pour « permettre aux forces de l’ordre de se déployer ailleurs afin de faire face aux émeutes ».