De notre envoyé spécial à Carhaix

L’événement s’est arrêté peu après minuit. The Inspector Cluzo venait de renverser toute sa batterie sur la scène pour l’ultime concert de cette édition exceptionnelle. Face à la scène, au bar, ou assis par terre, des milliers de spectateurs étaient toujours présents. Certains éreintés par cinq jours de fête. D’autres, plus frais, qui venaient d’arriver pour admirer les Red Hot Chili Peppers et semblaient prêts à poursuivre la soirée.

Les Red Hot Chili Peppers étaient la grosse tête d'affiche de l'édition 2023 des Vieilles Charrues. - Damien Meyer / AFP

L’édition 2023 des Vieilles Charrues s’est arrêtée un lundi soir de juillet dans la fraîcheur de la nuit finistérienne. Douché par la pluie jeudi et vendredi, le public a pourtant répondu présent, permettant à l’événement de battre son record de fréquentation. Grâce à l’ouverture d’une cinquième soirée pour accueillir les Red Hot, le festival a attiré 346.000 spectateurs, devançant le Hellfest. Le rassemblement métal de Clisson garde cependant « le record » avec sa double édition de 2022 et ses 420.000 spectateurs.

Les Red Hot Chili Peppers font le job

L’événement que tout le monde attendait s’est produit peu après 21h30 quand Flea, John Frusciante et Chad Smith sont montés sur la grande scène devant une foule monstre d’environ 55.000 personnes. Quelques minutes plus tard, le chanteur Anthony Kiedis prenait le micro pour entonner Don’t stop. Pendant une heure et demie, le groupe californien a distillé ses plus gros tubes, provoquant une immense levée de téléphones portables pour immortaliser les notes de Overside et Californication avant de terminer sur un Give it away plus remuant.

Un très gros coup pour le festival breton qui a dû débourser près de deux millions d’euros pour faire venir le mastodonte américain. Pas certain cependant que la prestation reste dans les meilleurs moments du festival de Carhaix. Alors oui, la performance était maîtrisée, soignée et a ravi son public grâce à ses tubes. Mais on n’a pas senti une immense communion avec le public, donnant lieu à un concert qui ressemblait davantage à une balade qu’à un gros concert de rock. Seul le bassiste Flea a tenté de réveiller un public davantage spectateur qu’acteur. Les fans de rock présents pour cette 31e édition garderont peut-être davantage en tête la performance de Blur vendredi soir.

Le rappeur Lorenzo a enflammé son jeune public avec ses textes et son attitude déjantée. Un vrai coup de coeur pour les plus jeunes festivaliers des Vieilles Charrues. - C. Allain/20 Minutes

Le festival associatif et son budget de 23 millions d’euros « qui fonctionne sans subvention », comme le rappelle son directeur Jérôme Tréhorel, sera de retour dans un format plus normal les 11, 12, 13 et 14 juillet 2024 pour sa 32e édition. Ce sera sans Céline Dion, c’est déjà certain.