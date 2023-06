Quelques jours après avoir surpris (et parfois énervé) ses fans, le Hellfest change de nouveau les règles du jeu de sa billetterie 2024. La mise en vente des tant désirés pass 4 jours pour la 17e édition du festival de musiques extrêmes de Clisson (du 27 au 30 juin 2024), qui devait intervenir dès mardi prochain, s’effectuera finalement en deux fois.

« Ayant conscience des difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes face à cette nouvelle dépense seulement quelques jours après la fin de l’édition 2023, nous avons décidé de scinder la vente 2024 en deux sessions distinctes, laissant ainsi plus de chances à chacun de pouvoir se procurer un billet pour l’an prochain », annoncent les organisateurs du plus grand rendez-vous métal d’Europe. La première moitié sera donc disponible mardi, et l’autre entre septembre et octobre prochains, comme d’habitude.









Des critiques exprimées

Une façon de répondre aux critiques qui s’élevaient depuis quelques jours quant au choix des organisateurs de demander aux festivaliers de repasser à la caisse, dix jours à peine après l’édition 2023. Car comme l’an dernier, il faudra débourser 329 euros, hors frais de location, pour pouvoir participer à la fête.

La date choisie, un peu plus tard au mois de juin, a d'ailleurs suscité une autre polémique tant elle risque de bouleverser l'écosystème des festivals. Autre gros rendez-vous musical de la région, la Nuit de l'Erdre est en effet traditionnellement programmée sur ce même week-end.