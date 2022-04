2018, le 13 juin. Alexa a mis du temps à venir, mais l’assistante virtuelle est enfin là précédée d’une solide réputation depuis son lancement aux Etats-Unis en 2015, puis en Grande-Bretagne et en Allemagne. « Il faut considérer qu’Alexa est un complément du smartphone mais ne le remplace pas. Alexa va trouver son eldorado dans les interactions très courtes : je te donne un ordre, j’attends une information précise ou une réaction », pronostique alors Fred Potter, le fondateur de Netatmo, pour 20 Minutes.

Une voix semblant si réelle

Trois appareils intégrant Alexa sont commercialisés pour son lancement en terre gauloise : les enceintes Echo et Echo Dot, mais aussi Echo Spot, une enceinte sphérique avec écran. Dans nos souvenirs (même si ce n’est pas si lointain !), Alexa nous a instantanément surpris par sa facilité de mise en œuvre, mais aussi par la qualité de ses interactions vocales. Avec sa voix artificielle qui semble si réelle, elle semble alors plus mature que Google Assistant, déjà présent dans l’Hexagone depuis le 3 août 2017.

Des « skills » par milliers

200 « skills », ces micro-programmes qui permettent d’associer Alexa à des objets connectées ou à des plateformes de services, sont disponibles au lancement. Pionnier, 20 Minutes possède son « skill » depuis 2017 : il avait été lancé pour les expats du Royaume-Uni et des Etats-Unis afin qu’ils puissent accéder aux infos sur les élections présidentielles. Un mandat plus tard, plus de 3300 « skills » étoffent l’offre d’Amazon en France. D’abord, pour contrôler ses propres appareils « Echo », qui n’ont cessé d’évoluer. Ensuite, pour piloter à la voix une foule incroyable d’appareils électroniques désormais compatibles : enceintes, téléviseurs, aspirateurs robot, réfrigérateurs, caméras de surveillance… Alexa est partout ! Même chez mes beaux-parents, des sexagénaires désormais connectés qui gèrent l’éclairage de leur maison par commande vocale…

Alexa connaît la musique

Aujourd’hui, les requêtes des Français auprès d’Alexa concernent encore majoritairement la musique. Interrogée par 20 Minutes, Amazon révèle qu’en 2021, 181 millions d’heures de musique ont été streamées par les Français via Alexa. Et un an, les appareils Echo auraient aussi permis de passer trois fois plus d’appels vidéo qu’en 2020…

2022 : 20 Minutes a 20 ans. Alexa en a sept. Et Her, le long-métrage de Spike Jonze a 8 ans. Dans ce film d’anticipation (Oscar du meilleur scénario en 2014), Joaquin Phoenix, en amoureux de l’ère numérique, nouait une étrange relation avec Samantha, le système d’exploitation de son ordinateur, capable de lui parler. Aujourd’hui encore, cette love story fascinante et inquiétante interpelle plus que jamais sur les dérives de l’intelligence artificielle. De l’aveu d’Amazon « des millions de personnes disent Je t’aime à Alexa ». Bientôt, ils pourront aussi dire « Je t’aime Ziggy. Amazon a commencé à déployer en France la voix masculine d’Alexa.