Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire ! Ce mardi, 20 Minutes fête ses 20 ans de bons et loyaux – on l’espère – services. En deux décennies, entre notre première édition, les départs et les arrivées dans notre entreprise, on a évolué au rythme du monde depuis le 15 mars 2002. Et nos ambitions de vous informer gratuitement et de rester à votre écoute n’ont pas changé d’un iota.

Pour célébrer l’événement en beauté, nous vous avons demandé de nous raconter vos souvenirs les plus marquants à nos côtés. Périples dans les transports, meilleur horoscope, premiers pas dans le journalisme… Merci à vous pour ces belles histoires et les belles séquences de nostalgie, comme celle offerte par Sophie qui a « travaillé au siège de 20 Minutes il y a dix ans ». Elle loue la très bonne ambiance – vivement le retour des pots au bureau d’ailleurs – et le showcase de l « artiste talentueuse » Imany.

Vous accompagner dans vos trajets

« Je me souviens comment mon père et ses camarades ouvriers du livre et de la presse parisienne ont dû se battre pour que vos journaux soient imprimés en France et non en Espagne, Belgique ou Allemagne », nous écrit Fabos. « La lutte a été dure, mais vos patrons ont plié », ajoute-t-il. Compagnon contre l’ennui ou de voyages, nos pages ont fait des kilomètres à vélo, en bus ou encore en train. « En 2008, je découvre la fac de Strasbourg et les longs trajets en train puis en tram depuis mon Colmar natal », nous raconte Maëva, qui se faisait un plaisir de se garder pour la fin « les mots croisés… qui servaient parfois à occuper des cours un peu soporifiques ».

Ah, les jeux ! Vous avez été nombreux à défier nos grilles, et ce, depuis le lycée comme Arthur. Carine avait sa petite préférence pour les mots fléchés qu’elle faisait « sur le trajet maison-fac ou fac – travail ». Quand il est arrivé à Paris, Alex ne se privait pas de frimer dans le métro en remplissant les cases, qu’il avait déjà résolues pendant des cours ennuyeux, « en moins d’une minute, histoire de voir la tête des gens en face ».

Et la star de notre journal, selon vos dires, c’est notre horoscope. « Big up au cerf-panthère [monté par notre super service édition] », nous félicite Cécile, qui travaille dans un hôpital. « J’en prends toujours plusieurs exemplaires pour ramener aux patients, il y en a qui me le demandaient quasi tous les jours ! », nous dit-elle. Comme Hélène, elle le lit et le commente, en commun avec des collègues.

Vous guider vers votre vocation

C’est incroyable de grandir aux côtés de lecteurs et lectrices de diverses générations. Alors quand Laurence nous a confié qu’à Lyon, des ATSEMS (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) gardent leurs exemplaires pour « protéger les tables de la peinture et que les enfants en profitent pour commenter les photos qui les intéressent et se lancer dans des mini-débats », ça nous a beaucoup touchés. Bien sûr, tout n’est pas rose. Certains d’entre vous nous ont reproché de polluer des gares ou de censurer leurs commentaires. Il y en aussi comme Christian qui apprécie nos articles, mais pas « la présentation de nos articles », qu’il juge « redondante sur les infos et confuse ».

Enfin, d’autres, nous ont appris qu’on les avait aidés à trouver leur voie dans le journalisme. Hugo a fait son stage d’observation dans nos anciens locaux au-dessus des Galeries Lafayette, à Paris. « Une expérience géniale qui m’a convaincu de suivre des études de journalisme. Aujourd’hui, j’arrive au bout de cinq années d’études dans ce domaine que j’aime plus que tout », nous rapporte-t-il. On lui souhaite une bonne route dans le milieu. De son côté, Babacar nous a confié que c’est en lisant notre journal qu’il a décidé de s’orienter dans cette profession. « En milieu d’année, j’ai décidé de passer un concours pour entrer en école de journalisme. C’était en 2009. Aujourd’hui, je suis journaliste. Donc un grand merci à vous, 20 Minutes ». Non, merci à vous tous chaque jour de nous lire sur papier, sur mobile ou encore sur ordinateur. Bon anniversaire à nous tous !