Alexa, l'assistant d'Amazon, et ses enceintes Echo arrivent enfin en France

L'assistant d'Amazon Alexa et ses enceintes Echo, Echo Dot et Echo Spot seront disponibles en France le 13 juin 2018. — AMAZON

Ce n’est pas trop tôt. Trois ans et demi après son lancement aux Etats-Unis, Alexa s’apprête à prendre d’assaut le marché français. L’assistant d’Amazon sera lancé en VF le 13 juin, avec la famille d’appareils Echo (Echo, Echo Dot, Echo Spot) disponibles en précommande dès aujourd’hui à moitié prix, a annoncé l’entreprise dans la nuit de mardi à mercredi. Alors que Google s’est installé en France il y a près d’un an avec ses enceintes Home, la guerre de la maison connectée peut commencer.

« Alexa a été entièrement repensée, avec notamment une nouvelle voix française, une aide en français, des connaissances locales et plusieurs centaines de skills imaginées pour la France par des développeurs », détaille l’entreprise. Ces « skills » sont l’équivalent des apps sur iOS ou Android, et offrent de nouvelles fonctionnalités à Alexa, notamment du côté de la maison connectée (ampoules Philips Hue, thermostat Nest etc.). En France, Alexa pourra compter sur 200 skills. Par exemple : réserver une table sur LaFourchette, trouver un commerçant dans les Pages Jaunes ou commander une pizza chez Domino’s.

Une skill 20 Minutes disponible

20 Minutes avait été le premier média d’information français à se lancer sur Alexa en 2017 à l’occasion de la présidentielle, pour les expats du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Pour le lancement officiel, plusieurs flux seront disponibles, notamment un flash quotidien ou encore Minute Papillon, notre nouveau journal audio. Une skill plus complète permettra également aux utilisateurs d’accéder à l’article le plus populaire d’une rubrique et offrira une expérience personnalisée.

Deux tiers du marché pour Amazon, un tiers pour Google

Dans la guerre face à Google, Amazon a pris une longueur d’avance. Première sur le marché, Alexa s’est déjà fait un nom et a trouvé sa voix dans la culture populaire, notamment avec une publicité très réussie pour le Super Bowl, avec Cardi B, Gordon Ramsay et Anthony Hopkins en guests.

L’entreprise de Jeff Bezos dit avoir vendu « plusieurs dizaines de millions » d’appareils Echo dans le monde. Selon les estimations de Canalsys, les ventes d’enceintes connectées ont atteint 33 millions d’exemplaires en 2017, dont un peu plus de 20 millions pour Amazon. De son côté, Google affirmait récemment avoir vendu un appareil Home par seconde, soit une dizaine de millions.

Selon Canalys, Google a cependant dépassé pour Amazon au premier trimestre 2018, notamment grâce au succès de sa petite enceinte Home mini. Bref, les deux entreprises se rendent coup pour coup et pourraient bien laisser le HomePod d’Apple loin derrière.