La plupart ne se connaissent pas, ou peu. 20 Minutes les a pourtant réuni ce mardi 15 mai 2022 dans un montage vidéo et pour cause. Ce jour n'est pas comme les autres : votre journal 20 fête ses 20 ans.

Et nos invités ont fière allure. Julie Zenatti, Chris Esquerre, Séverine Ferrer, Juan Arbelaez et Tania Cadeddu, Maxime Chattam, Thomas Ruyant, Philippe Katerine, Bouli Lanners, Jonathan Lambert, Elie Semoun, Frah de Shaka Ponk, Madame Fraize, Baptiste Lecaplain, Merouan, Franck Gastambide, Mathieu Madénian, Vérino, Grégoire Ludig et David Marsais du duo Palmashow ont tous eu la gentillesse de nous glisser un petit mot, ou un bon mot, pour les 20 ans de 20 Minutes. Un message en vidéo dans lequel, sous couvert d'humour le plus souvent, ces célébrités nous encouragent à continuer encore vingt ans à vous informer comme on le fait depuis vingt ans.