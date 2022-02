Dans la jungle des écouteurs True Wireless, on ne sait plus quel prix payer pour avoir du bon son. Pour tenter de répondre à cette question, « 20 Minutes » a comparé les nouveaux écouteurs Earbuds ANC de Mobvoi et les AZ60, de Technics. Les premiers sont d’entrée de gamme (vendus 59 euros), les seconds haut de gamme (229 euros). On fait le match ?

Earbuds ANC, de Mobvoi : petit prix et qualité honorable

Mobvoi ? Cette marque chinoise (on lui doit les montres Ticwatch) tente une percée sur le marché des écouteurs True Wireless avec réduction de bruit.

Vendus 59 euros, les Mobvoi Earbuds ANC sont Bluetooth 5.0 et disponibles en noir uniquement. Ils sont fournis avec trois paires d’embouts en silicone et intègrent des transducteurs assez larges : 13 mm, contre 6 à 9 mm le plus souvent. Ces écouteurs résistent à la sueur (norme IPX5). Tandis que leur coque de rangement propose deux recharges successives, leur autonomie est de 4h30 avec réduction de bruit activée et jusqu’à 5 heures sans réduction de bruit. Ils se rechargent en une heure en USB-C mais ne sont pas compatibles avec la recharge sans fil.

Les écouteurs True Wireless Mobvoi Earbuds ANC. - MOBVOI

Notre avis : Les petites tiges pour l’aspect « AirPods » de ces écouteurs Mobvoi semblent d’un autre âge et leur longueur excessive accroît ici ce sentiment. Leur surface tactile est cependant bien pensée pour la plupart des contrôles. L’application Mobvoi sur laquelle il faut s’inscrire pour personnaliser le son ne semble pas opérationnelle. A l’heure où nous bouclons ces lignes, nous attendons toujours le mail sollicité maintes fois avec un code de Vérification pour la découvrir…

Le son des Mobvoi Earbuds ANC s’affirme, lui, avec des basses appuyées, comme nous l’avons notamment constaté avec Peace, le nouveau single du groupe Meute. Parallèlement, les aigus ont parfois tendance à siffler un peu, comme à l’écoute de Love You Like a Love Song de Selena Gomez & The Scene. Un savant mix permet cependant à ces écouteurs de dégager une sensation de chaleur, et ce, quel que soit le répertoire musical choisi. Une écoute à fort volume ne souffre pas de distorsion.

De son côté, la qualité de la réduction de bruit est honorable. En pleine rue, nous estimons que les écouteurs parviennent à réduire de 60 % environ le brouhaha des voitures. Pour sa part, le mode Transparent, qui amplifie légèrement les bruits environnants (pour plus de sécurité lors d’une écoute en extérieur) génère un léger effet de souffle.

AZ60, de Technics : gros budget lacunes comprises

Technics, la marque de hi-fi propriété de Panasonic, se diversifie et investit le marché des écouteurs True Wireless tout en cultivant son ADN haut de gamme.

Vendus 229 euros et disponibles en noir ou gris, les AZ60 intègrent des transducteurs de 8 mm de diamètre. Fournis avec sept paires d’embouts, ils sont dépourvus de tiges et trouvent discrètement leur place à l’entrée des oreilles. Waterproof (IPX4), ils peuvent résister aux projections d’eau, à la pluie et même à la sueur. Ici, les commandes sont tactiles et complètes, réglage du volume compris.

Bluetooth 5.2 multipoint, les AZ60 peuvent être connectés à deux dispositifs Bluetooth sans avoir à être réappairés. A travers l’application Audio Connect, on peut renforcer les graves, les aigus, la voix ou la dynamique de la restitution. Il est aussi possible de la personnaliser totalement à l’aide d’un égaliseur. Leur autonomie est annoncée à 4 heures avec réduction de bruit, et jusqu’à 5h 30 sans.

Les écouteurs True Wireless Technics AZ60. - TECHNICS

Notre avis : Pour nos essais, nous avons fait tourner la playlist « Hits en or » sur Apple Music. De La grenade de Clara Luciani, au Sud de Nino Ferrer, de quoi sonder la polyvalence des AZ60 ! Qui se sont distingués en toutes circonstances. Les basses étonnamment rondes de Dreams de Fleetwood Mac ont fait écho aux aigus ciselés des Mots bleus de Christophe (et sans sifflantes !). L’écoute est ici très « vinyle » et il faut fouiller dans un répertoire plus récent, comme avec Fade out Lines de The Avener pour tâter du tympan la très bonne dynamique des écouteurs, avec des basses monstrueuses.

A signaler qu’outre les habituels codecs AAC et SBC, les AZ60 sont compatibles avec le LDAC (beaucoup plus rare), qui offre d’écouter de la musique proche d’une qualité CD (990 kbps). Les commandes tactiles sont pertinentes. Reste juste à ne pas se prendre les pieds dans le tapis entre un double appui à gauche pour augmenter le son, un triple appui à droite pour revenir à la piste précédente, ou encore un appui long à gauche pour convoquer son assistant vocal !

De son côté, la réduction de bruit s’avère efficace. A déclencher lorsque désiré depuis l’écouteur droit, elle peut se doser, comme le contrôle du bruit ambiant, sur une échelle de 1 à 100 à travers l’application. Mais 100 ne veut pas dire que le silence sera totalement fait autour de vous. Les bruits aigus, les clics de clavier resteront présents.

Quand à l’autonomie, Technics respecte sa promesse, mais ne fait pas de miracle. Etonnement à ce niveau de prix, la recharge par induction n’est pas permise. Pas cool. Enfin, la moitié de la boîte de ces écouteurs est occupée par des modes d’emploi imprimés dans toutes les langues, soit 129 grammes de papier dont on aurait pu largement se passer… pour des écouteurs qui ne pèsent que 7 grammes chacun !

Notre verdict…

Vendus 170 euros plus cher, les écouteurs à réduction de bruit haut de gamme de Technics en offrent beaucoup plus, avec notamment une réduction de bruit plus efficace et une qualité audio meilleure que l’on peut customiser. Mais ils ne sont pas dépourvus de lacunes. On peut tabler sur une éventuellement baisse de prix dans les prochains mois, et espérer une bonne affaire…

D’entrée de gamme, les écouteurs de Mobvoi nous en donnent pour notre argent, pas plus. On les recommandera davantage pour leur son correct, assez passe-partout, que pour leur réduction de bruit qui ne sera pas leur premier argument.