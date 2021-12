Comment la génération Z a-t-elle dragué en ligne en 2021 ? En cette fin d’année, Tinder vient de dévoiler son baromètre des principales tendances de drague auprès des 18-25 ans, observées sur l’application tout au long de l’année 2021. « Les membres Tinder ont partagé cette année leur vision du monde, sont restés connectés à l’actualité avec l’arrivée du vaccin mais ont aussi conservé leur envie de se rencontrer et de renouer avec toujours plus d’authenticité », explique l’appli de rencontres en ligne.

Le classement « Year in Swipe », publié chaque année, met notamment en lumière les célébrités les plus populaires chez les 18-25 ans, leurs principaux centres d’intérêt, les séries qu’ils ont adoré suivre ou encore les clubs de foot qui les font le plus vibrer. « La génération Z est connue pour son amour pour les années 2000… Et ce classement en témoigne bien puisqu’on y retrouve Britney Spears, Brad Pitt ou encore Zizou parmi les personnalités les plus citées », note le baromètre 2021. Côté séries, même tendance avec la série The Office sortie en 2005, qui se classe en deuxième position des discussions Tinder, juste derrière la série You de Netflix. Quant au reste du classement, il est largement dominé par des séries au genre sombre, du thriller au drame en passant par le fantastique.

Les principales tendances sur Tinder en 2021. - Infographie Tinder

Entre rencontres en ligne et « dans la vraie vie »

Après 2020, « année des confinements », la génération Z a continué en 2021 d’apprécier les rencontres virtuelles, mais a aussi eu l’opportunité de renouer avec le dating IRL (« In real life ») post-vaccination. Les rendez-vous vidéo sont devenus une étape incontournable du premier date pour les membres : les mentions du terme « appel vidéo » dans les bios Tinder ont augmenté de 52 % dans le monde.

Mais les 18-25 ans ont également cherché à rencontrer de nouvelles personnes dans leur zone géographique pour des rencontres dans la vie réelle : les mentions des termes « à proximité » et « près de » ont toutes deux augmenté de 20 % dans les biographies Tinder à l’échelle mondiale.

La vaccination, un atout pour flirter

L’arrivée du vaccin en 2021 a bouleversé les rencontres et se faire vacciner avant de dater est devenu un critère essentiel : pouvoir partager son statut vaccinal dans sa biographie Tinder a alors permis aux 18-25 ans de se sentir plus en sécurité pour se rencontrer. Et alors que les campagnes de vaccination se sont accélérées au niveau national entre juin et novembre 2021, les mentions « Vacciné » dans les bios en France ont été multipliées par 6 (+502 %), mettant ainsi en avant le caractère essentiel de la vaccination dans le dating.

« Tinder a également contribué à encourager la génération Z à se faire vacciner grâce à son Centre de vaccination in-app et a donné aux membres la possibilité d’ajouter des badges 5 à leur profil pour partager leur statut vaccinal et ainsi inciter leurs futurs matchs à se faire également vacciner », précise l’appli de rencontres en ligne.