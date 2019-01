«Space Force», avec Steve Carell, n'a pas encore de date de sortie. — NETFLIX

C’était trop tentant. La création prochaine d'une «force de l'espace», annoncée par Donald Trump il y a six mois, et sur laquelle planche le vice-président Mike Pence, a donné une idée au créateur de la version américaine de The Office, Greg Daniels, et à Steve Carell. Mercredi, Netflix a dévoilé leur prochain projet : ça s’appelle évidemment Space Force, et la sitcom devrait avoir un potentiel parodique et satirique élevé. Aucune date n’a été annoncée pour l’instant.

« Le 18 juin 2018, le gouvernement fédéral a annoncé la création d’une sixième division majeure des forces armées américaines. Le but de cette nouvelle branche est de ''protéger les satellites en cas d’attaque'' et ''d’exécuter d’autres tâches spatiales''. Ou un truc du genre. Ceci est l’histoire des hommes et des femmes chargés de la mettre sur pied », annonce le teaser, au son d’Ainsi parlait Zarathoustra.

Après The Office et Parks and Rec, Greg Daniels ne devrait pas changer sa formule de « work comedy » sauce faux documentaire. Après une parenthèse dramatique au cinéma, Steve Carell devrait, lui, être bien occupé à la télévision : on le retrouvera également face à Jennifer Aniston et Reese Witherspoon dans la série, pour l’instant sans titre, d’Apple sur les coulisses d’un talk-show matinal.