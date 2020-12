Illustration Tinder. — ISOPIX/SIPA

Entre distanciation physique et confinement, les utilisateurs de Tinder n’ont pas pour autant laissé tomber cette année les dates.

Depuis fin février, « les messages et l’utilisation du swipe sont en hausse avec une croissance à deux chiffres », explique l’application de rencontres.

Papier toilette, Koh Lanta, Animal Crossing, Black Lives Matter… « 20 Minutes » fait le point sur les principales tendances qui ont rythmé l’année 2020 sur Tinder.

Comment avons-nous dragué à l’ère du Covid en 2020 ? Entre distanciation physique et confinement, les utilisateurs de Tinder- en majorité âgés de 18 à 25 ans - n’ont pas pour autant laissé tomber cette année les dates. Au contraire, ils sont nombreux à avoir fait preuve de créativité pour rencontrer de nouvelles personnes et tenter de nouer des relations. Depuis fin février, « les messages et l’utilisation du swipe sur Tinder sont en hausse avec une croissance à deux chiffres », a fait savoir le site de rencontres aux 6,6 millions d’abonnés payants.

« La génération Z a protesté, célébré, compati, ri, mais avant tout, elle a continué à faire de nouvelles rencontres. Plus que jamais, les bios sur Tinder ont permis aux membres d’exprimer leur ressenti et d’affirmer leur point de vue », explique l’application qui vient de publier son traditionnel bilan Year in Swipe. Papier toilette, Koh Lanta, Animal Crossing, Black Lives Matter… Voici les principales tendances qui ont rythmé l’année 2020 sur Tinder.

L’émoji « rouleau de papier WC » multiplié par quatre

Confinement oblige, les phrases d’accroche en lien avec la pandémie ont fait fureur sur Tinder. Avoir du papier toilette chez soi est ainsi devenu un vrai atout drague et a inspiré des punchlines plus créatives que jamais. « Oui j’ai contribué à la pénurie de pâtes et de maïs au moins je suis en place, donc si tu cherches un endroit où te confiner… », a ainsi lancé un célibataire en quête du grand amour. L’émoji « rouleau de papier WC » était partout dans les bios en mars, et a été multiplié par quatre comparé au mois de février, note ainsi l’application.

Pour compenser l’impossibilité de se rencontrer physiquement, les utilisateurs de Tinder ont été nombreux à privilégier les rencontres virtuelles sur Animal Crossing : New Horizons. Le jeu a en effet permis de faire des rencontres virtuelles malgré la distanciation physique et les confinements. La créativité du dating a atteint son apogée lorsque les membres de Tinder ont commencé à dater et se donner rendez-vous sur les îles du jeu : les mentions ont affiché + 100 % entre mars et mai. « Et si on s’asseyait ensemble pour regarder les étoiles dans Animal Crossing… je plaisante… à moins que… ? », a ainsi écrit l’un des utilisateurs de l’appli.

« Koh Lanta » autant mentionné que le reconfinement

Avec le confinement, les célibataires ont surtout eu envie cette année de s’évader. Et quoi de mieux pour cela que de partir sur une île déserte ? Les aventuriers de Koh Lanta ont suscité un véritable engouement. Si les deux saisons diffusées cette année - l’Île des Héros et Les 4 Terres – ont généré autant de mentions que le reconfinement, l’émission a surtout gagné en popularité depuis l’an dernier. Koh Lanta a ainsi été citée cinq fois plus en 2020 qu’en 2019 dans les bios Tinder, avec des accroches pour le moins originales.

Autre sujet fédérateur largement cité dans le profil des membres Tinder en 2020, le mouvement Black Lives Matter (BLM). Les mentions faisant référence au mouvement ont quadruplé dans les bios ainsi que l’émoji poing levé. Pour ne pas perdre de temps avec un mauvais match, certains n’ont d’ailleurs pas hésité à écrire dans leurs bios « Swipe à gauche si tu ne soutiens pas BLM »…