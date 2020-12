Nos idées de cadeaux techno pour un Noël branché — 20 Minutes

Pas facile d’être original pour gâter les fans de high-tech lorsque l’on ne veut pas forcément offrir le sempiternel smartphone ou une enceinte intelligente.

« 20 Minutes » a débusqué pour les retardataires six cadeaux techno de dernière minute pour briller au pied du sapin.

Au choix : aérateur de vin connecté ou sonde pour les amoureux de la table ; robot éducatif ou pad musical pour les créatifs ; ou appareil photo instantané et platine vinyle pour les nostalgiques.

Last minute ! Noël est à portée de main et vous manquez peut-être d’idées de cadeaux techno originaux ? Sorti du cadre des smartphones, enceintes connectées, des casques audio, des écouteurs, des montres santé et des consoles de jeux, point de salut ? Si ! « 20 Minutes » remplit pour vous sa hotte de cadeaux qui sortent des sentiers battus.

Winky : le robot pour s’ouvrir au monde d’après

Proposé et fabriqué en France par la start-up Mainbot, ce robot éducatif est dédié aux 5 à 12 ans. Avec lui, ses concepteurs veulent préparer les enfants au monde de demain.

Winky, le robot éducatif Made in France. - MAINBOT

Après avoir assemblé Winky et compris quels en étaient les composants, le bambin a rendez-vous sur Winky Lab, l’application dédiée à retrouver sur tablette numérique. Avec Winky Lab, place à la découverte de la robotique, de l’intelligence artificielle, et de la programmation !

Le robot Winky se programme avec une tablette avant de devenir autonome. - MAINBOT

De simples briques visuelles à assembler permettent d’imaginer des mini-programmes ou de bâtir, étape après étape, ceux proposés (réveil, 1,2,3, soleil, jeu de la patate chaude…). Lesquels pourront fonctionner de manière autonome, sans tablette. Bon point : le robot pourra évoluer dans le temps avec l’âge de l’enfant, grâce à différents accessoires qu’il sera possible de lui greffer. 199 euros.

Vinyle Factory : les microsillons prennent de la hauteur

La marque d’accessoire vintage Vinyl Factory a conçu cette étonnante platine verticale.

La platine disques verticale de Vinyl Factory. - VINYL FACTORY

Surmontant la base auto amplifiée de l’appareil qui intègre deux haut-parleurs de 5 watts (ce qui reste assez faible), le disque (33 trs, 45 trs et 78 trs, au choix) est entraîné par une courroie et tourne presque à la verticale. Une sortie audio RCA autorise le raccordement de la platine à un amplificateur. L’appareil fait par ailleurs office d’enceinte Bluetooth. 109 euros.

Lomography : la photo instantanée prend des couleurs

Retenez ce nom (à coucher dehors) : Lomo’Instant Automat Glass Assemble Configure. C’est celui du nouvel appareil photo instantané de la firme Lomography, qui, avec Polaroid et Fujifilm remet sur le devant de la scène la photo à développement instantané.

L'appareil photo instantané Lomo’Instat Automat Glass Assemble Configure. - LOMOGRAPHY

Proposé avec un objectif amovible et grand angle qui bénéficie d’une lentille en verre, ce boîtier profite d’une ouverture f/4.5 et de réglages automatisés. Fourni, un complément d’objectif permet de davantage se rapprocher de son sujet : 0,1 mètre, contre 0,3 mètre.

L'appareil photo Lomo’Instat Automat Glass Assemble Configure et ses accessoires. - LOMOGRAPHY

La designer textile britannique Laura Slater a décliné les motifs de sa collection Assemble/Configure pour habiller l’appareil qui arbore un look plein de peps et de fraîcheur. 189 euros.

Joué Play : réveillez le David Guetta qui sommeille en vous !

Un jouet électronique, un instrument de musique ? Les deux à la fois ! Développé à Bordeaux, le Joué Play associe un Pad et une Board à connecter à une tablette.

Joué Play avec son Pad synthé et sa Board connectée à une tablette. - JOUE MUSIC INSTRUMENTS

Le Pad consiste en une sorte de petit tapis amovible en silicone qui va servir d’instrument de musique. Au choix : piano, guitare, batterie et synthé. La Board est sa base d’accueil en hêtre (Made in France) à connecter à sa tablette où aura été téléchargé l’application JPlay. Dès lors, pas bien compliqué de sortir de bons sons et de se mettre à la musique. Testé avec ses différents Pad, ce drôle d’appareil ne nécessite aucune connaissance musicale, seulement de laisser s’exprimer créativité et imagination pour réveiller l’artiste en chacun de soi. A partir de 300 euros (Board + 2 Pads).

Meat° It + : la sonde connectée pour réussir la dinde de Noël

Cuisson 2.0 ! Pour parfaitement réussir la cuisson de ses plats de Noël, la sonde Meat°It + joue les commis de cuisine. Bluetooth, plantée dans une viande, connectée au smartphone du maître queux et à une application dédiée, Meat° It + permet de parfaitement réussir son plat.

La sonde connectée Meat it + pour parfaitement réussir la cuisson de ses viandes. - MASTRAD

En fonction du niveau de cuisson désirée (bleu, saignant…), du type de viande, cette sonde aide à surveiller la cuisson à distance (jusqu’à 60 mètres) et à ne pas laisser trop cuire la dinde alors que l’on s’attarde à l’apéro. 89 euros.

Aveine Essentiel : instants divins

Ce bel objet est un aérateur de vin connecté ! Développé en France par trois passionnés de nectars, Aveine Essentiel possède deux vertus : permettre au vin d’exhaler ses saveurs, mais aussi nous aider à développer notre connaissance du vin.

L'aérateur de vin connecté Aveine Essentiel. - AVEINE

Son principe : il suffit de scanner l’étiquette de la bouteille que l’on souhaite déboucher avec l’application dédiée pour que le nectar soit reconnu. Dès lors, les informations nécessaires sont transmises à l’aérateur que l’on place sur le goulot de la bouteille afin qu’il détermine le temps d’aération idéal.

Il faut entre 1 heure et 12 heures pour que le vin exhale ses saveurs. - AVEINE

Grâce à un procédé de micro-oxygénation, le vin (jeune ou vieux) profite d’un temps d’oxygénation supposé parfait (entre 1 heure et 12 heures). 249 euros.