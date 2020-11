Paula White, «conseillère spirituelle» de Trump et télévangéliste. — Capture d'écran Twitter

La prière était diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Paula White, « conseillère spirituelle » de Trump et télévangéliste cumulant 3,5 millions d’abonnés sur Facebook, s’est lancée mercredi soir dans un prêche intense afin d’aider son candidat à remporter l’élection présidentielle. Une séquence qui est devenue virale et qui a rapidement été détournée en mème.

Dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on la voit notamment répéter à tue-tête, presque en transe, les mots « victoire, victoire, victoire ». « Dieu, donne-nous la victoire ! J’entends le son de l’abondance et de la pluie […] Le Seigneur dit que c’est fait », a-t-elle notamment clamé au cours d’un show de plus d’une heure et demi.

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g — Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020

De nombreux internautes ont comparé sa gestuelle à celle d’un rappeur en plein concert. Sur Twitter, l'internaute français «Capitaine Osef» (@Soapmoine) a calé le flow de Paula White sur la version instrumentale de Without me d’Eminem, avec un chat qui hoche la tête en premier plan. Une parodie très réussie qui a été vue par plus de 2,5 millions de personnes sur Twitter.

well sorry @Eminem for that. But that's the first instrumental track i thought about. pic.twitter.com/5uce3N3GSP — Capitaine OSEF (@Soapmoine) November 5, 2020

Une autre utilisatrice de Twitter a synchronisé l’image du discours avec une musique de la rappeuse Kenny Arkana. De nombreux internautes ont également mis en scène Paula White et sa prière. Sur les réseaux sociaux, elle est officiellement devenue un « mème », une image virale partagée en masse sur Internet.