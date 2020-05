FAKE OFF Soyez forts contre les fausses nouvelles

1. Pas de « rupture » sur les masques ? Les propos d’Emmanuel Macron contredits par les alertes des soignants

Le président de la République a évoqué des « tensions » mais pas de « rupture » sur l’approvisionnement en masques. Une déclaration contredite par des syndicats de soignants, qui ont dénoncé à plusieurs reprises le manque d'équipements.

2. Les masques chirurgicaux mettent-ils des siècles à se décomposer dans la nature ?

Depuis le début du déconfinement, on assiste de plus en plus à un phénomène nouveau : le jet de masques sanitaires à même le sol après leur utilisation. Ces masques mettent des centaines d'années à se décomposer, alerte un scientifique.

3. Un commerçant ne peut pas refuser un paiement en espèces à cause du Covid-19

Des internautes ont fait part de leurs mésaventures dans certaines boutiques. Le défenseur des droits rappelle que la pratique est illégale.

4. Non, le gouvernement n’a pas interdit la fabrication bénévole de visières de protection

De nombreux internautes se sont inquiétés d’une mesure du gouvernement qui interdirait, selon l’interprétation qui en a été faite, de poursuivre la fabrication bénévole de visières de protection contre le Covid-19.

5. Les flacons de gel hydroalcoolique peuvent-ils exploser sous l'effet d'une forte chaleur ?

Pour qu’une telle solution hydroalcoolique prenne feu, il faudrait qu’elle soit exposée à des températures supérieures à 400°.

6. Non, le professeur Didier Raoult ne quitte pas la France pour la Chine

L’équipe de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection dément l’information.

7. Non, Greta Thunberg n’a pas conseillé d'abandonner les baguettes chinoises pour sauver des arbres

Une fausse citation attribuée à la militante suédoise circule sur les réseaux sociaux. Son entourage a confirmé qu’elle n’avait « jamais fait de telle déclaration ».

8. Attention à cette infographie trompeuse sur l’empreinte carbone et le coût de l’eau en bouteille

Une infographie partagée plusieurs centaines de fois sur Facebook suggère que l’eau en bouteille est moins contrôlée que l’eau du robinet. Elle affirme également que l’eau en bouteille est près de 4.000 fois plus chère. Des informations inexactes pour la France.

9. Des pigeons tués par la 5G à Barcelone ? C’est faux

Une vidéo virale prétend montrer des pigeons tués par la 5G à Barcelone, alors que leur mort n'a aucun lien avec cette technologie de communication.

10. C’est quoi la loi de Brandolini ? On vous l’explique dans « Oh My Fake »

Avez-vous remarqué qu’une fake news a souvent beaucoup plus de succès qu’une vérité scientifique ? On vous explique pourquoi dans cette vidéo.

11. Non, l’église Sainte-Ségolène de Metz n’a pas pris feu

Une vidéo mise en ligne sur Twitter prétend montrer l’église Sainte-Ségolène, à Metz (Moselle), ravagée par les flammes, alors que l’incendie en question concernait un immeuble voisin.

Bonus : Qui est Andrew Wakefield, devenu fer de lance du mouvement anti-vaccination ?

Nous vous proposons de redécouvrir cet article qui détaille pourquoi on ne peut pas faire de lien entre vaccin ROR et autisme. Le promoteur de cette idée trompeuse, Andrew Wakefield, est également l’auteur d’un film, Vaxxed, sur lequel a tweeté Booba. Le rappeur a depuis supprimé son tweet.

