Le professeur Didier Raoult à Marseille en février 2020

La fausse information a circulé à la mi-journée sur les réseaux sociaux, relayée par certains médias et voire responsables politiques. « Didier #Raoult quitte la France et l’IHU de Marseille pour rejoindre la #Chine où il a été recruté par l’université Peking. »

Fervent défenseur de l’utilisation de l’hydroxycholoquine pour lutter contre le coronavirus – un traitement dont l’efficacité n’a toujours pas été démontrée et qui n’est pas administré en première intention –, le médecin rejoindrait la Peking University Health Science Center (PUHSC) et montrerait ainsi son opposition aux « querelles partisanes », à la « bureaucratie » et au « politiquement correct » qui empêcheraient selon lui la recherche de traitements contre le Covid-19 en France.

Contactée par nos confrères de France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l’équipe du professeur au sein de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection dément l’information. Si l’université citée existe bien, Didier Raoult ne rejoindra pas ses effectifs d’ici à la fin de l’été.

Selon la chaîne, la fausse information émanerait d’un faux e-mail adressé au magazine Entreprendre, usurpant l’identité de l’infectiologue. L’IHU précise que « Didier Raoult ne possède pas cette adresse mail, et n’a jamais écrit à ce journal ».