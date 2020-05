Le gel hydroalcoolique est désormais un accessoire indispensable... — SYSPEO/SIPA

La photo d’une portière de voiture ayant partiellement pris feu à cause d’une solution hydroalcoolique interroge les internautes.

Cela fait en réalité plusieurs semaines que ce cliché et ces avertissements circulent sur Internet, notamment du côté du Brésil.

En réalité, pour qu’une telle solution hydroalcoolique prenne feu, il faudrait qu’elle soit exposée à des températures supérieures à 400°.

Depuis plusieurs jours, les internautes s’interrogent après la publication, sur Facebook, d’une photo montrant l’intérieur d’une portière de voiture partiellement brûlée à cause de l’inflammation d’un flacon de solution hydroalcoolique. A en croire le commentaire accompagnant ce cliché, « le gel désinfectant au contact de la chaleur et du soleil explose. Faites attention ! ». Cette publication a été partagée plus de 2.100 fois à l'heure où nous publions notre article.

Cette publication Facebook laisse entendre que le gel hydroalcoolique peut prendre feu si on le laisse au soleil. - Capture d'écrans

FAKE OFF

Avant de donner la parole à un chimiste, nous avons commencé par chercher l’origine de cette photo sur Google. Très vite, on se rend compte que le cliché ne date pas d’hier. Un message d’avertissement similaire accompagné de la même photographie a en effet déjà tourné sur les réseaux sociaux au Brésil dès le mois d’avril et a été fact-checké par le média Estadao.

De simples recherches sur les notices d’utilisation de certaines solutions hydroalcooliques nous renseignent sur les spécificités de ces produits, notamment s’agissant de la température d’auto-inflammation. Celle-ci correspond à la température à laquelle le produit peut s’enflammer sans avoir été au contact d’une flamme ou d’une étincelle. Or, on se rend compte que la plupart de ces gels ne peuvent prendre feu qu’en étant exposé à des températures supérieures à 400°.

De plus, la température d’auto-inflammation de l’éthanol, qui compose en majorité ces solutions hydroalcooliques, se situe là aussi entre « 363° et 425° (selon les sources) à en croire la fiche toxicologique publiée par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS).

« Pas de danger à laisser une solution hydroalcoolique dans un habitacle »

Mais pour être tout à fait sûr qu’une solution hydroalcoolique ne peut prendre feu si elle est exposée à de fortes chaleurs, comme ce peut être le cas dans l’habitacle d’un véhicule laissé longtemps au soleil, nous avons contacté François-Xavier Coudert, directeur de recherche au CNRS à l'Institut de Recherche de Chimie ParisTech.

« Sur le fond, comme pour la plupart des fake news, c’est faux, mais il y a un petit truc de vrai tout de même : c'est le fait qu’effectivement, quand on utilise du gel hydroalcoolique, il ne faut pas être au contact d’une flamme ou être en train de fumer, explique-t-il. Ça prend facilement feu. Je l’ai fait ce matin dans ma cuisine pour vérifier si ça marchait et, effectivement, en mettant un petit fond de solution dans un verre et en allumant, ça fait une jolie flamme bleue. »

Taking a break, lighting some hand sanitiser on fire… (I swear it's work-related, somehow) pic.twitter.com/vXavw21kQ8 — FX Coudert (@fxcoudert) May 18, 2020

« Pour qu’un tel gel prenne feu, il faut une flamme ou une exposition à des températures très, très élevées, poursuit le chimiste. Si on reprend la photo, il faudrait par exemple qu’une loupe ait été laissée dans la voiture, que les rayons du soleil l’atteignent et que la solution se trouve sur le chemin. En réalité il n’y a pas de danger à laisser une solution hydroalcoolique dans un habitacle, même sous de très fortes chaleurs. Je suis secouriste à la Croix-Rouge durant mon temps libre et je sais que, dans toutes les ambulances, on a de petits flacons de gel de 300 ml. On les gare parfois en plein soleil mais ça ne cause strictement aucun danger. » Nous voilà rassurés.