Port du masque, grippe espagnole… Attention aux intox de la semaine

FAKE OFF Soyez forts contre les fausses nouvelles

Une femme à Moscou porte un masque le 8 mai 2020. — Sergei Savostyanov/TASS/Sipa USA/SIPA

Vous les avez sans doute vues passer sur le mur Facebook d’un ami ou dans votre boîte mail. Parce que les intox côtoient de plus en plus les vraies infos, la rédaction de 20 Minutes vous aide à trier le vrai du faux.

1. L’utilisation prolongée du masque prive-t-elle d’oxygène ? La réponse est non !

Sur les réseaux sociaux, une publication conseille aux internautes d’enlever leur masque toutes les dix minutes pour éviter l’hypoxie. Des pneumologues contactés par 20 Minutes assurent qu’il n’y a aucun risque d’hypoxie lors du port du masque, même pendant plusieurs heures.

2. Oui, les médecins pourront majorer le tarif de leur consultation pour les malades dépistés positifs au Covid-19

Une photo des tarifs médicaux pratiqués dans le cadre du traçage des malades du Covid-19 alimente les spéculations d'internautes sur le rôle des médecins dans ce dispositif.

3. Donald Trump fait un lien erroné entre grippe espagnole et Grande Guerre

Le président américain a avancé que la grippe espagnole « a probablement mis fin à la Première Guerre mondiale parce que les soldats tombaient malades ». L’épidémie n'est pas à l'origine de la fin du conflit, rappelle un historien. Retrouvez également ces explications dans ce podcast.

4. Le confinement inutile ? Pas si simple

Une interview du professeur Jean-François Toussaint remettant en cause les bénéfices du confinement crée la polémique sur les réseaux sociaux. S’il est difficile d’évaluer la portée de cette mesure à ce stade, les épidémiologistes contactés par 20 Minutes sont en désaccord avec ces propos.

5. « C’est un combat d’influence ! » Comment les infox ont obligé les scientifiques à revoir leur communication

Les fausses nouvelles en lien avec le Covid-19 n’ont de cesse de parasiter le travail de recherche des scientifiques. Pour lutter contre ce phénomène, les institutions scientifiques se mobilisent de plus en plus afin de proposer au grand public une information claire et vérifiée.

6. La TVA à 20 % sur les masques chez Intermarché ? Retour sur une photo polémique

La photo d’un ticket de caisse Intermarché indiquant un taux de TVA de 20 % sur une boîte de 50 masques provoque de vives réactions sur les réseaux sociaux. Le taux a été affiché par erreur et le client a bien payé un taux de 5,5%.

7. Agnès Buzyn a-t-elle soigné un malade avec de l’hydroxychloroquine ? Le patient dément

Une publication assure que l’ancienne ministre de la Santé, qui est redevenue médecin, d’avoir administré la molécule à un malade. Ce patient dément auprès de 20 Minutes.

8. Pourquoi Donald Trump a-t-il proposé de s’injecter du désinfectant pour lutter contre le nouveau coronavirus ?

Stratégie de communication ou volonté de toujours parler le premier au risque de dire quelques bêtises ? On vous dit tout en vidéo dans ce nouvel épisode d'« Oh My Fake ».

​9. Non, l’octogénaire verbalisée dans le Finistère ne s’est pas suicidée

Une personne âgée avait été verbalisée pour s'être promenée sur une digue à Penmarc'h.

Bonus : Un fact-check de nos confrères

Consommer des aliments alcalins, pour élever le niveau de PH afin de lutter contre le Covid-19 ? Cela ne fonctionne pas, explique Newtral.

Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info, une photo ou une vidéo ? Remplissez le formulaire ci-dessous ou écrivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/20minFakeOff

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.