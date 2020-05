A partir du 11 mai, les déplacements seront possibles à une distance de 100 km à vol d'oiseau. —

A partir de lundi, « il sera possible de sortir librement dans la rue sans attestation », dans une limite de 100 km autour de sa résidence.

Cette limitation sera déterminée, non pas par la distance parcourue, mais « à vol d’oiseau ».

Des applications et cartes interactives régulièrement mises à jour permettent de calculer facilement en quelques clics la zone dans laquelle vous êtes autorisés à voyager.

« C’est une nouvelle étape dans la lutte contre l’épidémie et une bonne nouvelle pour la France et les Français ». Le Premier ministre s’est réjoui jeudi de la levée progressive du confinement dans tout le pays. A partir de lundi, « il sera possible de sortir librement dans la rue sans attestation », dans une limite de 100 km autour de sa résidence, a indiqué Edouard Philippe. Une bouffée d’oxygène pour des millions de Français qui vivent en ce moment (on l’espère !), leur tout dernier week-end de confinement.

Il sera donc possible dès le 11 mai de voyager dans un périmètre restreint de 100 km autour de sa résidence. Une limitation déterminée, non pas par la distance parcourue, mais « à vol d’oiseau », a précisé le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. Une bonne nouvelle puisque cette délimitation « en ligne droite » peut potentiellement élargir le secteur autorisé pour nos déplacements. Dans certains cas, une distance de 100 km « à vol d’oiseau » peut en effet correspondre à l’équivalent de 200 km par la route ! Mais comment savoir si l’on respecte cette zone de déplacement ? Pour calculer efficacement cette distance, 20 Minutes vous présente plusieurs cartes interactives disponibles sur des applications mobiles ou en ligne.

« Carte de déconfinement à vol d’oiseau »

Créée il y a quelques jours, cette carte interactive est très simple d’utilisation. « Un système GPS (Waze, Tomtom…) n’est pas adapté puisqu’il permet uniquement de calculer une distance entre deux adresses par les routes. Cette appli, très pratique, propose en revanche à l’utilisateur de visualiser, calculer et justifier si nécessaire, la distance à vol d’oiseau entre deux adresses », explique à 20 Minutes Nicolas Lefèvre, le concepteur de l’application « Carte de déconfinement à vol d’oiseau ». Disponible sur le Google Play Store pour les smartphones Android, cette carte interactive propose à l’utilisateur deux fonctionnalités :

​- L’utilisateur saisit une adresse de départ en haut de l’application (par exemple Epernon, France). Il peut alors visualiser un cercle de rayon 100 km autour de cette adresse en cliquant sur le bouton « Afficher le cercle de 100 km ».

- Pour connaître la zone dans laquelle il a le droit de circuler, l’utilisateur ajoute ensuite une adresse d’arrivée en bas de l’application (en complément de l’adresse de départ précédemment saisie, comme par exemple Versailles, France). Puis il clique dans l’application sur le bouton « Calculer la distance à vol d’oiseau entre l’adresse de départ et l’adresse d’arrivée ».

Un message s’affiche alors avec la distance en kilomètres entre ces deux adresses. Une ligne à vol d’oiseau est tracée sur la carte, et l’utilisateur n’a plus qu’à s’en servir comme repère.

« 100 km.space »

Conçu à partir des cartes mises à disposition par Google, le site « 100km. space » permet en quelques secondes de voir le rayon de distance que l’on peut parcourir à partir de notre lieu d’habitation. Il suffit juste de saisir dans le moteur de recherche le nom de sa ville de résidence et un cercle vert apparaît. Basée sur l’API de Google Maps, l’appli peut être utilisée sur mobile, tablette et ordinateur. « A la suite des annonces faites pour la sortie du confinement, j’ai pris un peu de temps pour créer cet outil histoire de voir ce que représentent 100 kilomètres autour du domicile », explique Florent Bertiaux, développeur originaire de Lille.

Le site a très rapidement eu beaucoup de succès, enregistrant en moins de 48 heures plus de 140.000 connexions. « C’est juste un projet pour être utile aux gens (…) Savoir qu’on a cet horizon de 100 kilomètres, cela fait déjà du bien. Cette carte, c’est avant tout un outil pour rêver », précise le développeur pour expliquer le succès de son application. Florent Bertiaux a également mis en place une autre fonctionnalité dans laquelle il est possible d’entrer jusqu’à trois adresses pour voir vos proches (amis, famille) qui habitent à plus de 100 km. Pour cela, il suffit de se rendre sur 100km. space/friends.html.

👋 Suite aux annonces d'hier pour la sortie de #confinement, j'ai pris un peu de temps ce matin pour créer cet outil histoire de voir ce que représentent 100 kilomètres autour du domicile : https://t.co/AgPa3jnLdt

(si ça vous sert, n'hésitez pas à le dire ou à RT 😉) — Florent Bertiaux (@kxrz) April 29, 2020

« Carte sortie confinement »

Créée au début du confinement dès l’annonce de la limitation à 1 km des déplacements par le gouvernement fin mars, cette carte interactive permet également d’avoir un aperçu rapide du périmètre dans lequel vous pouvez circuler. Pour cela, il faut entrer son adresse puis cliquer sur le point bleu pour avoir les 100 km autour de chez soi. « En cas de contrôle et pour ne pas risquer une amende, cette carte pourra également vous servir de justificatif », expliquent également les développeurs du site. Les policiers n’ont en effet pas de moyen de calculer directement le périmètre autorisé de votre sortie, à moins de faire la vérification sur leur smartphone.

Il suffit d'entrer son adresse puis cliquer sur le point bleu pour avoir les 100 km autour de chez soi. - Carte sortie du confinement

Le gouvernemental a également mis à disposition sa plateforme Géoportail, calquée sur les cartes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), qui permet de savoir de manière ultra-précise quelle surface de liberté vous est assignée. L’utilisation de cette carte interactive est toutefois un peu plus complexe. Après avoir accédé au portail, il faut rentrer votre adresse dans la barre de recherche en haut de la carte ou autoriser le site à vous géolocaliser. Pour faire apparaître le périmètre contenu à moins de 100 km autour de chez vous, il suffit de cliquer sur la petite clé à molette qui renvoie aux « paramètres », puis dans l’onglet « mesure », et pour finir sur l’icône « calculer une isochrone », c’est-à-dire la surface autour d’un point donné. La tache correspondante à votre future zone de liberté se dessine alors sur votre écran avec précision, en tenant compte des obstacles naturels (côtes maritimes, récifs montagneux, lacs, etc.)