Faux figurants, coronavirus... Attention aux intox de la semaine

FAKE OFF Soyez forts contre les fausses nouvelles

Du désinfectant contre le coronavirus, en Corée du Sud, le 27 février 2020. — Ahn Young-joon/AP/SIPA

Vous les avez sans doute vues passer sur le mur Facebook d’un ami ou dans votre boîte mail. Parce que les intox voisinent de plus en plus avec les infos, la rédaction de 20 Minutes vous aide à trier le vrai du faux.

1. Accusés à tort d’être des « figurants » après avoir rencontré Emmanuel Macron

En 2019, le président de la République a rencontré trois visiteurs du Salon de l’agriculture qu’il a revus cette année. Accusés d’être des « figurants », ceux-ci racontent à 20 Minutes les circonstances dans lesquelles ils ont croisé Emmanuel Macron.

2. Âge, cagnotte... Les rumeurs autour de Quaden Bayles, victime de harcèlement, se multiplient

Des internautes ont accusé l’Australien d’avoir dix-huit ans, et non neuf ans, et d’avoir bénéficié financièrement de son exposition médiatique. Ces rumeurs ont été démenties.

3. Des animaux massivement abattus pour lutter contre le coronavirus ? Retour sur une vidéo trompeuse

Une vidéo virale prétend montrer l’élimination massive d’animaux en Chine pour éviter la contamination au coronavirus.

4. « 40 à 70 % de la population mondiale va être infectée » par le coronavirus ? Pourquoi il faut prendre cette citation avec du recul

L'estimation a été donnée par un chercheur de Harvard. Marc Lipsitch souligne qu'être infecté ne signifie pas nécessairement tomber malade.

5. Le numéro vert mis en place pour le coronavirus est-il soumis à des restrictions budgétaires ?

Un post Facebook viral affirme que les horaires d'ouverture du numéro vert lié au coronavirus ont été choisis pour « des raisons d'économie ».

6. Non, des cas de coronavirus n’ont pas été cachés dans des hôpitaux lorrains

Une rumeur affirme à tort que des cas de coronavirus auraient été pris en charge dans un hôpital de Forbach (Moselle) mais cachés au public.

7. Boire de l’alcool « tue le coronavirus » ? Attention à cette fausse capture d’écran

Lever le coude n’est pas recommandé pour soigner cette maladie. La capture d'écran a été fabriquée.

8. Attention à cette carte trompeuse des émissions de dioxyde de soufre à Wuhan

Un relevé cartographique prétend prouver que de nombreux corps sont brûlés à Wuhan (Chine), épicentre de l'épidémie de coronavirus.

9. Cette vidéo montre bien une mosquée attaquée à New Delhi

Des images montrant des hommes escaladant un minaret pour y installer un drapeau associé à l’hindouisme ont été publiées sur les réseaux sociaux. Les faits se sont déroulés mardi dans la capitale indienne.

10. La police nationale consacre-t-elle « 2,5 % » de son temps à patrouiller dans la rue, comme l’affirme Anne Hidalgo ?

L'affirmation s'appuie un rapport de la Cour des comptes de décembre dernier relatif à Paris et aux trois départements limitrophes.

11. A Marseille, les équipes de Martine Vassal ont-elles tenu un discours politique dans une église ?

La vidéo montre Catherine Pila, adjointe aux édifices culturels, et candidate sur les listes de Martine Vassal.

12. Chemtrails, ces traces de condensation laissées par des avions alimentent tous les fantasmes

Retrouvez notre épisode d'« Oh My Fake ».

Bonus : Un fact-checking de nos confrères

Comment l'Iran s'organise-t-il pour faire face au coronavirus ? La BBC y répond.

