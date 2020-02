Une travailleuse médicale prend des boîtes de granulés de concentré sur une étagère de la pharmacie mobile d'urgence intelligente pour la médecine traditionnelle chinoise dans l'hôpital temporaire de Jiangxia à Wuhan, dans la province centrale de Hubei, en Chine, le 26 février 2020. — CHINE NOUVELLE/SIPA

« Si une pandémie se déclare, 40 à 70 % des personnes dans le monde risquent d’être infectées au cours de l’année à venir. » Cette citation d’un chercheur de Harvard est reprise dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Marc Lipsitch souligne qu’être infecté ne signifie pas nécessairement tomber malade.

Le chercheur a rectifié son estimation.

Un chercheur de Harvard a-t-il vraiment annoncé que « 40 à 70 % de la population mondiale sera infectée » par le coronavirus ? Cette estimation, qui paraît alarmiste, a fait le tour des médias internationaux et des réseaux sociaux.

Marc Lipsitch a donné cette estimation le 16 février au Wall Street journal. « Je pense qu’il est probable que nous allons assister à une pandémie mondiale, a expliqué l’épidémiologiste. Si une pandémie se déclare, 40 à 70 % des personnes dans le monde risquent d’être infectées au cours de l’année à venir. Je ne peux pas donner un chiffre précis sur la proportion de ces personnes qui seront symptomatiques [qui présenteront des symptômes]. »

Harvard public heath prof Mac Lipsitch, on coronavirus: “It is likely we’ll see a global pandemic...If a pandemic happens, 40% to 70% of people world-wide are likely to be infected in the coming year.” https://t.co/M0KvaTWZ8M — Michael C. Bender (@MichaelCBender) February 14, 2020

Il a redonné cette fourchette dans une interview au magazine The Atlantic parue le 23 février et dans une autre interview parue dans Harvard Magazine le 24 février. C’est son interview au magazine The Atlantic qui est devenue virale.

Postscript: My original quote was in the @wsj which I thought had huge circulation. Around the same time I said the same to the @TheAtlantic. The WSJ article made some ripples, but the Atlantic one went completely viral. Not what I expected. — Marc Lipsitch (@mlipsitch) February 26, 2020

Faut-il comprendre que 40 à 70 % de la population mondiale tombera malade ? Non, comme l’explique le chercheur lui-même. « Être infecté est différent d’être malade », précise-t-il au Harvard Magazine. « Seules certaines personnes [de cette estimation] qui deviendront infectées tomberont malades. » Dans quelle proportion ? Le chercheur n'est pas à encore en mesure de le dire.

Modified in light of evolving evidence: 1) The 40-70% figure strictly speaking is only a sensible prediction for adults. Detected infections in kids to date are rare. Can happen, but rare. Still unclear if they are rarely infected or just so mild that they are rarely detected. — Marc Lipsitch (@mlipsitch) February 25, 2020

Marc Lipsitch insiste : cette estimation est « une prédiction », qu’il a depuis rectifiée. « J’aurais dû dire que 40 à 70 % des adultes dans une situation sans contrôles effectifs [pourront être infectés] », a-t-il précisé mardi sur son compte Twitter. Une estimation à prendre donc avec prudence.

