Depuis le début de l’épidémie de nouveau coronavirus, en Chine, les soupçons de dissimulation du gouvernement chinois vont bon train, nombre d’internautes étant convaincus que les autorités minimisent – ou dissimulent carrément – le nombre de morts ayant réellement succombé à la maladie.

« Les émissions de dioxyde de soufre qui sont produites lorsque les corps sont brûlés atteignent des niveaux alarmants à Wuhan, épicentre de l’épidémie du nouveau coronavirus », affirme notamment un tweet accompagné d’une carte censée montrer l’épicentre de ces relevés anormaux.

Ce tweet reprend directement une affirmation déjà diffusée en anglais. Partagée plus de 15.000 fois depuis le 8 février, elle s’appuie sur un site météorologique : « Les données de Windy.com montrent des émissions très importantes de dioxyde de carbone dans la zone de Wuhan, généralement liées à la crémation de matières organiques. Ces niveaux sont élevés, même si on les compare au reste de la Chine. »

Data from https://t.co/oDMad8pquE shows a massive release of sulfur dioxide gas from the outskirts of Wuhan, commonly associated with the burning of organic matters. Levels are elevated, even compared with the rest of China. pic.twitter.com/XgBfJd7dDS