Lever le coude pour lutter contre le coronavirus ? Vous n’y aviez pas pensé ? Internet l’a fait : un mème à ce sujet circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Ressemblant à une capture d’écran de la chaîne d’information CNN, on peut y lire le message « l’alcool tue le coronavirus ». Dans une variante, il est inscrit « le rakia [une eau-de-vie] bulgare tue le coronavirus ».

La plaisanterie est devenue virale et a été partagée dans plusieurs pays, de l’Espagne à l’Ouganda, en passant par la Turquie et la Pologne, amenant certains internautes à s’interroger sur la véracité du message.

FAKE OFF

La capture d’écran a été fabriquée. Elle provient d’un site qui permet de rajouter en quelques clics des légendes sur des images. Au début du mois, une autre capture d’écran, fabriquée selon le même procédé, avait également été largement partagée. Elle indiquait, à tort, que la « cocaïne tue le coronavirus ».

La capture d’écran avec le bandeau de CNN est régulièrement détournée avec ce procédé. Depuis au moins 2017, des internautes lui ont apposé plusieurs fausses légendes.

Consommer un verre de vin ou de bière soigne-t-il le coronavirus ? A l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement pour prévenir ou soigner le virus, rappelle l’OMS. Consommé fréquemment, l’alcool augmente les risques de développer certaines pathologies comme des cancers ou des maladies cardiovasculaires, développe Alcool info service.

Can spraying alcohol or chlorine all over your body kill the new #coronavirus?



No. Spraying alcohol or chlorine all over your body will not kill viruses that have already entered your body. Spraying such substances can be harmful.#COVID19 #facts https://t.co/8cSDmfRJif pic.twitter.com/Ykx6IYrHV3