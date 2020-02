OMF Oh my fake : Chemtrails, ces fumées d'avion qui font peur — 20 Minutes

Même sans être fan de la patrouille de France, vous les avez forcément vues dans le ciel. En anglais, on les appelle des « contrails », ou traînées de condensation. Ce sont les traces nuageuses formées de cristaux de glace que les avions laissent sur leur passage.

Bon, ça c’est l’explication scientifique. Mais pour certains, ces « contrails » sont en réalité de maléfiques « chemtrails », traînées chimiques. Des produits toxiques que des multinationales ou des Etats déverseraient dans l’atmosphère pour empoisonner ou manipuler des populations entières.

C’est même l’une des théories du complot les plus persistantes et cette semaine, Lucie va vous expliquer pourquoi dans OMF Oh my fake, notre programme vidéo de fact-checking sur Snapchat.

