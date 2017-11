EXCLUSIF. La liste des 10 cadeaux techno qui seront les plus offerts en 2017 à Noël

EXCLU Comme chaque année, « 20 Minutes » et l’institut GfK vous révèlent en exclusivité le contenu de la hotte techno du Père Noël. Et le 25 décembre 2017, les joujoux high-tech les plus offerts en France seront…

Les téléviseurs encore en bonne place dans la hotte du Père Noël en 2017. — TCL

En exclusivité avec «20 minutes», l’institut Gfk révèle son Top 10 annuel des cadeaux high-tech les plus offerts à Noël.

Sans surprise, les smartphones et quelques produits incontournables figurent en bonne place dans la hotte.

Des petits nouveaux, comme les drones, décollent et y font leur entrée.

Quels cadeaux technos aurez-vous le plus de chance de retrouver au pied du sapin le 25 décembre ? L’institut GfK connaît déjà le contenu de la hotte du Père Noël et le dévoile en exclusivité à « 20 Minutes »…

1. Les smartphones

Cela vous étonne ? Non, et « ce ne changera pas de sitôt », note Michaël Mathieu, directeur des biens techniques au GfK. Cette année encore, les Français offriront ainsi des smartphones par milliers. Sur l’année, ce sont quelque 19,6 millions de terminaux qui auront trouvé preneur. Si l’actualité est dopée par l’iPhone X, toutes les marques sont en ordre de bataille : LG et son V30, Huawei et ses Mate 10, Samsung et son Note 8, Sony et son Xperia XZ Premium, Honor et son Honor 9… Sans oublier les Wiko, Echo, Asus…

2. Les casques audio

A la même place sur le podium qu’en 2016, les casques audio restent des chouchous en cette période festive. Leurs ventes vont même légèrement progresser cette année, à environ 10 millions de pièces. Tiré par le Bluetooth (avec des achats en 2016 en hausse de 66 %, soit 1,6 million de casques vendus), le marché reste « l’un des plus beaux de l’électronique grand public », précise Michaël Mathieu.

En France, le prix moyen d’un casque audio est de 37 euros. 100 euros s’il est Bluetooth.

3. Les enceintes sans fil

En quatrième place en 2016, elles gagnent un point cette année. Le marché de l’enceinte portable poursuit donc sa progression, avec des ventes qui bondissent de 17 % en volume pour s’établir à 3,4 millions de pièces en 2017. En filigrane, les enceintes audio avec assistant vocal intégré comme Google Home, Google Home Mini ou la jolie LF-S50G de Sony risquent de gagner du terrain.

L'enceinte Sony LF-S50G avec assistant personnel. - SONY

« Il y a de la demande sur ce type de produit », constate-t-on au GfK. Pas rare si l’on pointe son traîneau dans une Fnac, un Darty ou un Boulanger, de voir effectivement les rayons de ces fameux assistants personnels attiser la convoitise…

4. Les consoles de jeu

Joujoux chéris des petits et des grands, elles seront cette année plus nombreuses au milieu des cadeau de Noël. Si les consoles de Sony ou de Microsoft restent les fers de lance du marché, on doit incontestablement cette belle progression à la Switch de Nintendo. Alternative à ne pas oublier sur la liste au Père Noël : la Shield de Nvidia, une foudre de guerre pour jouer en streaming si l’on a la fibre à la maison.

5. Les tablettes

En baisse de deux places par rapport à l’an dernier dans la hotte du Père Noël, les tablettes (hors tablet-PC) n’en restent pas moins une valeur sûre. Certes, leurs ventes en 2017 accusent le coup (-16 %). Mais les Français en achèteront tout de même 3,4 millions en 2017 (plus de 200.000 pour les fêtes). Leur prix moyen se situe en cette fin d’année à 195 euros. Selon Michaël Mathieu, directeur des biens techniques au GfK, « le marché oscille désormais entre les premières acquisitions, le renouvellement et le multi-équipement ».

6. Les téléviseurs

Après une année 2016 exceptionnelle, le marché des téléviseurs est tendu en France cette année. Ils perdent ainsi une place dans la hotte-liste en 2017. Leurs ventes semblent ainsi lentement se rapprocher de ce qu’elles étaient à l’époque du tube cathodique (4 millions de ventes par an, environ).

En 2017, le GfK estime néanmoins qu’il s’en écoulera entre 4,7 et 4,8 millions d’exemplaires dans l’Hexagone. Le Black Friday du vendredi 24 novembre, devrait doper quelque peu les achats. Et l’on assiste parallèlement à des ventes en progression des téléviseurs OLED et QLED…

7. Les PC portables; 8. Les disques durs externes; 9. Les consoles de jeux portables

Peu de changements à noter sur ces catégories de produits, rigoureusement à la même place dans le Top 10 du GfK qu’en 2016. Ces équipements, quasi-incontournables, profitent des fêtes de fin d’année avec une saisonnalité de leurs ventes qui ne s’érode pas.

10. Les drones

Aux portes du palmarès des bien technologiques les plus achetés par les Français pour les fêtes en 2016, un coup de rotor leur permet, cette année, de faire partie des 10 cadeaux technos les plus offerts.

Les drones pour la première fois dans le Top 10 des cadeaux les plus offerts à Noël. - PARROT

Avec des ventes qui décollent véritablement en 2017 (530.000 machines), leur prix moyen sera cette année de 160 euros, contre 130 euros l’an passé.

Les lutins n’auront pas travaillé pour rien. « Le ventes de casques audio, d’enceintes ou de drones progressent », constate Michaël Mathieu.

Si l’on fouille un peu plus profondément dans la hotte du Père Noël apparaissent les casques de réalité virtuelle pour smartphones (les modèles plus onéreux, comme le HTC Vive, restent cantonnés à une niche), voire les montres connectées.