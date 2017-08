Galaxy Note 8: Samsung dégaine son nouveau smartphone explosif

Le Samsung Galaxy Note 8 sera disponible le 15 septembre. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Samsung a dévoilé ce mercredi à New York son nouveau smartphone haut de gamme.

Un an après la catastrophe industrielle du Galaxy Note 7, le Galaxy Note 8 est avancé.

Le terminal à écran de 6,3’’/16 cm sera lancé le 15 septembre à prix fort.

Après les fuites qui ont ponctué l’été 2017, la très officielle présentation « Unpacked », ce mercredi à New York, pour officialiser le lancement du Galaxy Note 8 par Samsung. Un an après la débâcle du Galaxy Note 7 victime de sa batterie susceptible d’exploser, le numéro un de la téléphonie mondiale déballe son nouveau smartphone haut de gamme.

Le Galaxy Note 8 propose un écran aux bords incurvés dit Infinity Dispay. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Disponible dès le 15 septembre, le nouveau joujou sera vendu pour la bagatelle de 1.009 euros. On imagine que ce Numéro 8 a dû bénéficier d’un soin tout particulier pour que le constructeur n’ait pas à revivre le cauchemar de son prédécesseur…

Un plaisir coupable

S’étant laissé approcher en avant-première par « 20 Minutes », le Note 8 possède un incontestable petit goût de déjà-vu. L’effet « waouh » éprouvé à la découverte des écrans « Infinity Display » des Galaxy S8 et S8 + revient au grand galop avec l’écran de 6,3’’/16 cm du Note 8.

Les bords latéraux incurvés, la dalle Quad HD + (2.960 x 1.440) Super Amoled restent sans équivalent sur le marché des smartphones. Inutile de préciser que visionner une vidéo dans de telles conditions de confort devient un plaisir presque coupable. Ajoutez à cela des finitions parfaites, une taille de guêpe (162,5 x 74,8 x 8,6 mm pour 195 g), et la première prise en main du produit dégage un sentiment très positif.

Live Messages à la pointe du stylet

Particularité des Galaxy Note de Samsung son stylet intégré. Dissimulé dans la base du terminal, ce stylo électronique (108 x 5,8 mm) baptisé « S Pen » lance automatiquement à l’écran une interface dédiée à la prise de notes une fois extrait de son discret réceptacle. Rapidité, efficacité. L’idée est non seulement d’utiliser le Note 8 comme bloc-notes de poche, mais aussi de communiquer et de travailler avec.

Le stylet permet de prendre des notes, de correspondre, de colorier et d'envoyer des GIF animés - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Nouveauté du Galaxy Note 8 l’envoi de « Live Messages », soit des SMS écrits avec le S Pen, une fonction qui n’est pas sans rappeler une possibilité similaire sur iPhone, avec la possibilité d’adresser des petits messages ou croquis… à la pointe de l’index… Là, chaque message (ou dessin) envoyé prend la forme d’un petit GIF animé, ce qui est assez sympa. Autre atout la possibilité grâce au S Pen de surligner un mot ou une phrase entière et de les traduire instantanément dans la langue de son choix. Plus anecdotique, une galerie de dessins mise à disposition des utilisateurs pour qu’ils puissent réaliser des… coloriages !

La fonction App Pair permet de coupler deux applications pour ensuite les ouvrir simultanément à l'écran. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Appréciable, la fonction « App Pai » qui, en couplant deux applications, les ouvre instanément à ’’écran. Histoire de regarder une vidéo sur YouTube en lisant « 20 Minute » ou en répondant à ses e-mails…

Des flous arrières vraiment artistiques

Les fans de photos risquent pour leur part d’être séduits par le couple de capteurs arrières de 12 mégapixels (ouvrant respectivement à F/2.4 et f/1.7 et autorisant un zoom optique jusqu’à 10x) du Galaxy Note 8.

Deux capteurs de 12 mégapixels autorisent un zoom optique jusqu'à 10x. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Plus encore, c’est la possibilité de réaliser des effets Bokeh (photos avec flou d’arrière-plan) qui constitue ici le clou du spectacle.

Pendant ou après la prise de vues, il est possible de doser l'effet Bokeh (fou arrière). - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pour la première fois, il est possible de doser l’intensité de ce flou au moment de la prise de vue, mais aussi après la prise de vue. De quoi soigner ses portraits et se montrer créatif. Brièvement testée, cette fonction donne pour le moment satisfaction. On aimerait que le capteur avant de 8 mégapixels (f/1.7) réalise de telles prouesses. On se satisfera de selfies lumineux et détaillés.

Ordinateur virtuel et plug and Play

Lesté d’un processeur octo-core avec 6 Gb de Ram, d’une mémoire de 64 Gb et d’une connectique USB-C, le Galaxy Note 8 retrouve certaines vertus des S8 et S8 Plus. Parmi elles, le système DeX. Grâce à une station d’accueil (vendue séparément 159 euros) à connecter à un moniteur, le Note 8 se transforme en ordinateur. Plug and Play, DeX peut non seulement être intéressant pour travailler, mais aussi pour jouer, en profitant sur grand écran de jeux Android lovés à l’intérieur du smartphone.

Comme sur les Galaxy S8 et S8 Plus, le système DeX transforme le Galaxy Note 8 en ordinateur virtuel. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Enthousiasmant aux premiers essais, le Galaxy Note 8 n’a cependant pas pour vocation de devenir le smartphone de Monsieur ou Madame Tout-le-Monde. D’une part, son prix très élevé le réserve évidemment à une minorité assez fortunée. Plus encore, son stylet conditionne des usages dont la plupart n’auront jamais besoin.

« Le Note 8 reste un smartphone haut de gamme qui n’est pas donné. Mais il s’agit d’une belle évolution des Galaxy S8 et S8 Plus pour tous ceux qui cherchent à avoir plus de créativité et de productivité », confirme Anh Phan, fondateur du Journal du Geek. Reste la question de la batterie. Avec 3.300 mAh (contre 3.500 mAh pour le Note 7), on l’espère, cette fois, exempte de tout défaut de conception.