VIDEO. Youtube: Le clip de «Despacito» devient la vidéo la plus visionnée

Wow just heard that #Despacito just broke youtube record! Thank you all for supporting since day one! @luisfonsi @zuleykarivera @elasticpeople 🇵🇷and above all you the fans! // Wow me acabo de enterar que "DESPACITO" es el video más visto en la historia de @youtube Gracias a todos por ese gran apoyo!! #daddyyankee #luisfonsi #zuleykarivera #elasticpeople 🇵🇷

