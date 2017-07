VIDEO. «Faits alternatifs», Hitler et Assad... On vous a sélectionné le meilleur du pire de Sean Spicer

Servir Donald Trump, ça use un homme. Après six mois de services loyaux – à défaut d’être toujours bons – le porte-parole de la Maison-Blanche a donc démissionné, ce vendredi. Après des débuts chaotiques où il a eu la tâche de défendre la taille de la foule présente à l’investiture du président américain, Sean Spicer n’a jamais réussi à apprivoiser la meute des journalistes, souvent contraint à des contorsions impossibles pour éviter de contredire son patron. Retour sur ses pires moments.

First question to @Scaramucci has to be about the crowd size at @realDonaldTrump's inauguration. #Trump #Spicer pic.twitter.com/Jbtj80lmqB