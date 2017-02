High-Tech

VOUS TÉMOIGNEZ Les internautes de 20 Minutes racontent la fois où ils ont failli toucher 150.000 euros en 30 secondes, sans bouger de leur bureau…

Nous quand on s'aperçoit qu'une fausse page Facebook 20 Minutes propose des iPhone à 1 euro - aitoff

Adrien Briand

Mails frauduleux, offres plus alléchantes les unes que les autres, vol de coordonnées… Qui n’est pas déjà tombé sur des arnaques en surfant sur Internet ? Certains se sont fait de belles frayeurs. Pour 20 Minutes, ils racontent, et livrent leurs conseils.

Pour Audrey, c’était Leboncoin. « C’était une annonce ordinaire pour un studio, rien qui laissait croire à une arnaque, raconte-t-elle. Et le propriétaire commence à me parler de mandat cash pour réserver avant de visiter. J’ai fait un copier-coller de l’annonce sur internet et là surprise : l’annonce est une arnaque dénoncée sur plusieurs sites. Heureusement que j’ai vite coupé court». Luc, lui, connaît une femme « qui a discuté pendant des semaines avec un homme ». Seulement voilà, après avoir « noué une amitié avec lui », il a prétendu être parti à l’étranger et avoir perdu son portefeuille. « Sa ‘banquière’ a envoyé à mon amie un chèque de 150.000 euros qu’elle devait encaisser et retirer en liquide pour lui envoyer. On a frôlé la catastrophe. », déclare-t-il.

Et si, en lisant ces lignes, vous pensez que cela ne pourrait jamais vous arriver, ravisez-vous. « Pas bien réveillée », Elodie a entré un beau matin ses coordonnées et son mot de passe dans un e-mail qu’elle pensait venir de Yahoo!. «Quand j’ai réalisé mon erreur, j’ai voulu aller changer mon mot de passe mais Yahoo! m’a indiqué que ce n’était pas nécessaire car j’ai activé la clé de sécurité sur mon compte. Ouf ! »

« Il faut regarder les fautes d’orthographe »

Face aux mésaventures des uns et des autres, plusieurs internautes ont souhaité apporter leur aide. Outre le bon sens, Morgann rappelle qu’il faut « regarder les fautes d’orthographe et de syntaxe dans les mails ». Christine rajoute qu’il faut avoir « le réflexe de copier/coller l’adresse e-mail sur Google » pour savoir s’il s’agit d’une arnaque ou non. Si vous avez toujours un doute, vous pouvez aussi « contacter l’organisme en question avec le numéro officiel trouvé sur Internet et non sur le mail ». Allez, vous savez tout maintenant. Plus d’excuses.

