Vous avez déjà vécu la galère de rajouter de l’eau dans le fond du flacon de shampoing pour faire mousser les dernières gouttes ? Ou bien celle de racler de manière circulaire son pot de masque ? Si vous êtes en rade au moment d'aller prendre votre douche, il suffit d'aller regarder ce que vous avez dans le frifo. On vous dit comment vous dépanner en moins de 10 minutes grâce aux fruits et légumes de votre cuisine. Attention, ces recettes express ne doivent pas êtres conservées, mais bien utilisées dans les minutes qui suivent !

Trois fruits bons pour la peau ou les cheveux

1. La banane. A défaut de ne pas avoir de poudre de banane à mélanger avec de l’eau directement, on peut faire son masque capillaire en se servant directement dans la cuisine.

La recette : 1 banane à écraser dans un mixeur (pour éviter les grumeaux), à mélanger avec une cuillère d’huile de coco qu’on fait poser 30 minutes dans les cheveux. « Ça apporte un côté hydratant et démêlant », nous exolique Emilie Jolibois, responsable ingrédients cosmétiques et extraits végétaux chez Aroma Zone.

2. La mangue. Ce fruit exotique transporte le soleil avec lui. Grâce à la vitamine A, et précisément le bêtacarotène, il constitue un super booster bonne mine pour le visage.

Un peu de glow en plus ? On mélange une demi-mangue écrasée au mixeur, avec une cuillère d’amande douce pour hydrater sa peau sèche, ou sinon de rose musquée pour un effet anti-âge.

3. L’avocat. « C’est un fruit nourrissant car il est riche en aides gras », raconte Emilie Jolibois. Il est donc idéal en masque pour les chevelures sèches. On l’applique sur les longueurs ternes avec une cuillère à soupe d’huile de ricin afin d’ajouter de la brillance.

Trois légumes bons pour la peau ou les cheveux

1. La betterave. L’acide hyaluronique n’a qu’à bien se tenir. La betterave possède elle aussi des propriétés intéressantes pour l’hydratation de la peau grâce à la bétaïne qui permet de « retenir l’eau dans les cellules », affirme Laure-Anne de Tastes, fondatrice de la marque de cosmétique Cultiv.

Comme on n'a pas forcément envie de virer au rouge, on peut heureusement profiter de ses bienfaits en la mangeant comme le cnseille la nutritionniste Véronique Beck-Yvars. La bétaïne soutient le bon fonctionnement du foie, et par conséquent la santé de la peau, en lui évitant de subir les dommages collatéraux d’un foie débordé. Prenez-en sous forme de jus le matin, ça passe crème.

2. Les brocolis. Comme d’autres légumes de la famille des choux, les brocolis sont particulièrement riches en antioxydants, eux-mêmes connus pour protéger les cellules du stress oxydatif. A raison de deux fois par semaine minium dans son assiette pendant un bon mois, ils soutiennent aussi le foie dans son travail de détox.

3. Les carottes. Avez-vous déjà testé cet ingrédient sous forme de macérat huileux ? Vous passeriez à côté d’un superbe soin après-soleil pour la peau, d’un joli hâle en été, grâce à sa forte teneur en vitamine A, rien que ça !

La recette de Nelly Pitt, fondatrice MyCosmetik : Coupez quelques carottes en rondelles. Puis déshydratez-les au four à 60° au four, en faisant attention à ne pas les cuire non plus. Cela permet d’enlever l’eau et donc d’empêcher la prolifération des bactéries. Macérez-les dans une huile, de préférence bio. Nelly Pitt conseille l’huile de tournesol qui est neutre. Après quelques heures, l’huile va se gorger de tous les bienfaits de la carotte. A vous un teint de pêche, enfin non... de carotte !