Les 4 bons gestes pour prendre soin de ses cheveux frisés, crépus, bouclés

Laissez-nous deviner ! Vous galérez à prendre soin de vos cheveux texturés ? Vous êtes de la team qui ne parvient jamais à garder ses boucles définies plus d’une demi-journée ? Vous avez déjà testé un million de produits « refresh curls » qui n’ont pas fonctionné (d’ailleurs votre étagère en est saturée) ? Ne vous crêpez plus le chignon. Parfois, le moins est le mieux, surtout en matière de cheveux. C’est en tout cas la devise de Kelly Massol, fondatrice de la marque capillaire dédiée aux cheveux texturés, Les Secrets de Loly.

Pour avoir des cheveux beaux et sains, « il ne faut pas beaucoup de produits mais une bonne routine capillaire ». L’experte nous donne 4 astuces indispensables pour avoir de belles longueurs et une définition à en faire rougir Boucle d’or.

1. Faire de l’après-shampoing son « meilleur ami »

Pour de beaux cheveux, il faut miser sur de bons produits ! Et forcément une bonne routine commence par un bon shampoing, mais attention, pas n’importe lequel. Kelly Massol précise qu’il doit être « sans sulfates ». Ce shampoing doit également être hydratant et doux de préférence afin de ne pas assécher vos cheveux.

Ne sautez plus l’étape de l’après-shampoing (conditionner). C’est selon Kelly Massol le « meilleur ami » de vos boucles. Cet allié vous permettra de « bien démêler vos cheveux », et ce dès le nettoyage. Un bon coup de pouce pour « éviter la casse » et « avoir une boucle bien plus rebondie », souligne la fondatrice de la marque Les Secrets de Loly.

Hydrater ses cheveux très régulièrement

Qui dit belles boucles dit… Hydratation. « Vous buvez de l’eau tous les jours, vos cheveux aussi », rappelle Kelly Massol. En effet, des cheveux hydratés régulièrement (voire quotidiennement) seront plus brillants et plus maniables. Cette habitude facilitera l’étape du coiffage surtout si l’on scelle l’hydratation avec des produits riches tels que les crèmes, les leave-in ou alors des huiles. Appliquez-les sur cheveux humides afin de retenir l’eau dans la fibre capillaire.

Utiliser les bons accessoires

Hélas, pour avoir de belles boucles, même la meilleure routine capillaire ne suffit pas. Car comme l’affirme Kelly Massol : « Vous pouvez avoir de super produits, si vous n’avez pas une brosse adaptée, vous allez quand même galérer ». Evitez donc les brosses ou les peignes avec beaucoup de petits picots qui peuvent casser vos boucles, notamment celles qui sont très resserrées, comme c’est le cas sur les cheveux frisés et crépus. Préférez ceux où il y en a peu, avec de grandes dents, et plutôt en bois quand il s’agit des peignes. N’hésitez pas non plus à utiliser vos mains si vous êtes habiles à la coiffure.

Surveiller son hygiène de vie

On n’y échappera jamais, pas même ici : Les cinq fruits et légumes à manger par jour. C’est important pour la santé globale, et particulièrement celle de vos cheveux qui ont également besoin de bonnes vitamines pour rester forts et pousser correctement.

Conclusion ? Mangez équilibré, buvez beaucoup d’eau et aidez-vous de compléments alimentaires, parce qu’une belle chevelure se pense « en in et out » soit autant de l’intérieur que de l’intérieur, avance Kelly Massol.