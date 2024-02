Le maquillage s’installe dans la routine beauté des hommes

Flamboyant ou discret, le maquillage booste la confiance des hommes français. Lors de son dernier sondage, l’application de paiement suédoise Klarna a révélé les habitudes de consommation des Français pour l’année 2023. Résultat : un peu plus d’1 homme sur 4 se maquille en France. Parmi les 27 % concernés, 33 % expliquent que le maquillage les aide à renforcer leur confiance en eux.

Surprenant ? Probablement, car il ne se remarque pas toujours sur le visage de ses adeptes qui souhaitent uniquement cacher leurs imperfections pour 22% d'entre eux. « Dans une immense majorité des cas, les hommes désirent un maquillage qui ne se voit pas. C’est leur priorité absolue », confirme Tom Sapin, maquilleur professionnel. L’ambassadeur de chez Mac Cosmetics, a remarqué l’intérêt croissant des hommes pour la beauté dans son travail lors de défilés, shooting, émissions télé ou même lorsqu’il donne ses conseils en boutique. Devenu un expert après vingt ans de pratique, Tom a éclairé 20 Minutes sur cette tendance qui convainc de plus en plus de Français.

La beauté et la virilité vont de pair

« Ça arrive souvent que les hommes commencent à se maquiller en piquant celui de leur copine », constate Tom, qui donne des leçons de maquillage.

« Aujourd’hui, ce n’est pas encore accepté dans toutes les familles », insiste le professionnel qui pratique le maquillage depuis de nombreuses années. . Tout comme 14 % des hommes en France, il se maquille quotidiennement pour avoir bonne mine. Et ose même un maquillage des yeux pour certaines occasions. « Il y a plein de garçons qui aiment les maquillages forts avec des couleurs et des paillettes. Au même titre que certains recherchent des maquillages plus minimalistes et naturels », différencie l’artiste qui, en revanche, déconseille le maquillage des lèvres.

Discret par choix ou par contrainte, le maquillage pour homme devient de plus en plus populaire sans pour autant réduire les risques pour ceux qui le portent. Tom en témoigne, les moqueries ou les violences motivées par des préjugés sur le mode de vie ou l’orientation sexuelle sont monnaie courante pour les hommes qui aiment se maquiller.

Malgré cela, le make-up artiste a choisi de suivre sa passion jusqu’à en faire son métier. Un parcours autrefois perçu comme hors norme et désormais mis en lumière grâce à une hausse d’influenceurs de maquillage masculin tels que Fabian CR (qui cumule plus d'un million d'abonnés sur ses différents réseaux ) en France ou James Charles à l’étranger. Tom reconnaît notamment l’impact positif des émissions comme Drag Race France, qui ont permis de rendre plus visible les hommes passionnés de maquillage à la télévision, où ils étaient absents il y a dix ans. Pour lui, cette représentation encourage d’autres jeunes garçons à s’intéresser à une pratique autrefois perçue comme réservée aux filles.

Le nouveau public cible des marques

Correcteur, fond de teint, BB crème : ces produits sont devenus les favoris de la gente masculine, et les marques l’ont bien remarqué. Horace, Revolution, ou encore War Paint ont créé leurs propres lignes. D’autres, comme Mac Cosmetics, préfèrent ne pas sortir de gammes spécifiques pour les hommes car leurs produits sont destinés à tous. « Tous les produits sont unisexes, sur mon fond de teint, ce n’est pas écrit pour hommes et ils fonctionnent très bien », ajoute Tom, qui voit d’un œil critique ces gammes, qui selon C-WAY, représentent un marché de 30 millions d’euros. Souvent sobres, ces gammes masculines semblent être en retard en matière de diversité de produits, contrairement à des marques comme NYX, qui valorisent un maquillage coloré et audacieux pour tous, avec Bilal Hassani comme ambassadeur.

Le maquillage est particulièrement populaire chez les moins de 35 ans et semble bien parti pour s’imposer durablement dans la routine beauté des Français.