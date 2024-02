Les secrets de la routine matinale d’Eve Gilles, Miss France 2024

Dans une interview exclusive, Ève Gilles, Miss France 2024, a répondu aux questions de 20 Minutes sur ses habitudes au réveil. Elle n’hésite pas à donner ses astuces forme ou beauté, ses bonnes adresses et partager ses petits gestes du quotidien.

Une adepte de la grasse matinée (quand elle peut)

Le quotidien de Miss France ne se résume pas à porter une couronne dès le matin et se pomponner systématiquement… En tout cas ce n’est pas tout à fait celui d’Ève Gilles. Même en étant Miss, elle préfère « ne pas se maquiller ». Et comme la plupart des personnes, elle fait partie de la « team 100 % grasse matinée ».

Si vous l’appelez par surprise, elle vous répondra qu’elle est sûrement dans son lit ou sur le canapé en tenue pilou-pilou qu’elle adore, nous raconte-t-elle. Et si c’est le week-end et qu’elle a du temps devant elle, devant de bons œufs brouillés, du bacon et un verre de jus d’orange en train d’écouter le dernier son d’Eddy de Pretto. « Ça me met dans un bon mood », confie-t-elle.