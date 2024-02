C’est quoi le « looksmaxxing », la tendance plus que limite sur TikTok ?

Dans la vie, être beau rendrait notre quotidien bien plus facile. Au risque d’ouvrir une grosse porte ouverte (pas toujours avérée soit dit en passant), on ne fait que répéter ici le mantra offert par la tendance du « looksmaxxing » offert par TikTok. De jeunes internautes – des hommes majoritairement – tentent d’améliorer leur apparence physique afin de devenir plus attractifs. A première vue, la pratique paraît inoffensive et sans danger. Spoiler alert : c’est tout l’inverse.

D’après les codes du « looksmaxxing », la beauté n’a rien de subjectif. La bonne apparence d’un homme se résume surtout à son taux de masculinité avec quelques indicateurs bien définis : une mâchoire carrée et des traits ultra-dessinés. Exit le double menton et les grosses joues, tous doivent désormais ressembler au stéréotype du beau gosse des lycées américains avec une « jaw line » à la Dan Humphrey, dans Gossip Girl.

Sur TikTok, un outil – nommé Umax – les aide même à calculer la beauté de leurs physiques selon plusieurs critères : la qualité de peau, la mâchoire, les pommettes et bien sûr leur masculinité. Bien entendu, le score augmente lorsqu’une transformation est entreprise. D’un 4,9/10 gratifié par des remarques peu motivantes « cheveux moyens » et « acné sévère », un des utilisateurs, Alim, est devenu un 8,2/10. « Dans les 13 % des meilleurs mecs ».

Un véritable business

Mais comment faire pour accéder au gral éternel de la beauté ? Il faudrait passer par LE triptyque gagnant : « Mewing, chewing and slimming », répond Marcel Schaar, qui a réussi à transformer son ancien physique ingrat d’adolescent en celui d'un passionné d’haltérophilie grâce à ces trois techniques. La première consiste à bien placer sa langue contre son palais afin de s’éviter un double menton malencontreux. Le deuxième revient à mâcher des chewing-gums spécifiques pour muscler la mâchoire. Enfin, le troisième à faire attention à son poids et son régime en favorisant « la salle de sport et les protéines », conseille Marcel Shaar.

Le « looksmaxxing » est même devenu un fonds de commerce. Sur son site, Marcel Shaar promeut par exemple des chewing-gums spéciaux pour travailler sa mâchoire pour la modique somme de 30 dollars. « Mâcher notre gomme mastic donne à vos quatre muscles centraux de la mâchoire – masséter, temporal, ptérygoïdien latéral et ptérygoïdien médial – un entraînement complet », promet le site. Sur d’autres vidéos, des TikTokeurs déballent leurs commandes bien fournies. C’est par exemple le cas d’Alim, qui rappelons-le, a pu doubler son score d’attractivité. Lui, a acheté des petites mousses à installer entre ses gencives pour les mâcher, ainsi qu’une sorte de soutien dorsal pour avoir une posture plus imposante. Un joli panier moyen qu’on a estimé à environ 75 euros, sinon plus.

« C’est impossible que cela marche »

Outre le fonds de commerce que cela engendre auprès d’un public vulnérable, le « lookmaxxing » va parfois bien plus loin et se transforme en « bone smashing ». L’idée ? Se péter les os de la mâchoire à l’aide d’un outil, un marteau par exemple, afin d’avoir les traits les plus carrés possibles. Des résultats pas franchement naturels, mais surtout dangereux selon les médecins. « C’est impossible que cela marche parce que vous ne pouvez pas obtenir une symétrie ou contrôler la fracture en le faisant de cette façon », prévient Charles Lee, un chirurgien plastique américain sur ses réseaux sociaux.

Que la pratique s’arrête à un simple chewing-gum ou passe par des coups de marteau, la tendance est née – bien avant sa récupération sur TikTok – sur les forums masculinistes. Tous les adeptes du « looksmaxxing » ne sont pas incels (des célibataires involontaires), mais les théories restent très proches. « Est-ce la faute des femmes si je ne plais pas ? », se demandent-ils.

Des jugements violents et de la misogynie

Sur le forum désormais dédié « Looksmaxxing », qui compte plus de 24.000 membres, les adeptes débattent en ligne de leur valeur sexuelle… question de vie ou de mort. « Est-ce que c’est fini pour moi ? », questionne Ben, complexé par sa taille. Une panique similaire ressentie chez Mark, qui accompagne sa publication d’une photo. « AIDEZ-MOI AVANT QUE CE SOIT FINI ! J’ai besoin d’une critique brutale et d’un conseil sur les traits de mon visage ». Mark ne sera pas déçu, les réponses sont bel et bien violentes. « Ce n’est pas normal ce nez » ou encore « Super gros nez, fais une rhinoplastie ».

Le problème, c’est que les conversations tournent vite à la haine envers les femmes, n’hésitant pas à les qualifier de « putes » et autres insultes. Les théories misogynes elles n’ont plus ne manquent pas. « Je pense que chaque femme est psychopathe pour de nombreuses raisons, à part une empathie déficiente, je ne peux tout simplement pas comprendre comment quelqu’un peut avoir le courage de se lier avec 50 autres hommes, me dire à quoi je dois ressembler, puis me donner des exigences », estime un des internautes, validée par d’autres. « Les femmes sont vraiment tellement mortes à l’intérieur, parce qu’elles ne sont pas pleinement humaines ». Des commentaires qui, s'ils nétaient pas aussi violents, pourraient presque prêter à rire par leur absurdité.